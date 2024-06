La estrella de UFC que fue suspendida por 9 meses por un golpear a un fanático

Arman Tsarukyan, peleador de la UFC, ha sido suspendido por nueve meses a raíz de un altercado con un fanático durante el evento UFC 300. La Comisión Atlética del Estado de Nevada (NSAC) aprobó el martes un acuerdo que suspende al mismo hasta el 12 de enero de 2025, aunque podría reducirse a seis meses si cumple con ciertas condiciones. Además, se le impuso una multa de $25.000 y $471.12 dólares en tarifas de procesamiento.

El incidente ocurrió en abril cuando Tsarukyan se dirigía a la jaula para su pelea contra Charles Oliveira. Al pasar por la multitud, un fanático le gritó insultos, provocando que Arman respondiera físicamente. "Me dijo ‘Vete a la mierda’ y quería golpearme y yo quería devolverle el golpe", explicó tras el evento. "Así que, muchachos, nadie me diga ‘Vete a la mierda’. No importa quién seas, te voy a golpear en la cara", agregó.

Como consecuencia del altercado, el dinero de la pelea de Tsarukyan fue retenido. Sin embargo, una vez que se deduzca la multa, el saldo restante se le entregará según el acuerdo con la NSAC. La suspensión actual le impide competir durante el resto de 2024, afectando potencialmente su rumoreada pelea por el título de peso ligero contra Islam Makhachev en el evento de UFC en Abu Dhabi en octubre.

Problemas para el contendiente de UFC

La suspensión de Tsarukyan puede reducirse a seis meses si completa un mensaje antibullying aprobado por la comisión. Esto significaría que su suspensión terminaría el 13 de octubre, permitiéndole participar en el evento de UFC el 26 de octubre. Daniel Rubenstein, manager de Arman, confirmó que el peleador planea cumplir con el anuncio de servicio público para reducir su suspensión y competir por el título antes de fin de año.

"Arman aprecia el manejo de la NSAC en este asunto y espera trabajar con la UFC y la NSAC para producir un anuncio de servicio público antibullying", declaró Rubenstein. El presidente de la NSAC, Dallas Haun, advirtió que el acuerdo con Tsarukyan es una "oferta única" y que futuros altercados con fanáticos serán tratados con mayor severidad. Esta medida subraya la postura de la comisión sobre mantener el orden y la seguridad en los eventos de UFC.