La ex reina de Capital detenida en una fiesta ilegal: "Pido disculpas"

Durante la madrugada de este viernes, 48 jóvenes quedaron detenidos tras ser descubiertos cuando participaban de una fiesta clandestina en un barrio privado de Santa Lucía. Fuentes judiciales dijeron además que secuestraron alrededor de 28 autos y más de 50 botellas de bebidas alcohólicas.

Una de las participantes de la juntada ilegal es Siria Ayala, ex reina de la Capital durante el año 2013. La joven usó la red social Facebook para expresarse después de lo sucedido.

"Lamento mucho lo ocurrido anoche, situación que es de público conocimiento, (participar de una fiesta con aglomeración de personas cuando está prohibido por la pandemia COVID19)", afirmó. "A veces nos pasan cosas malas producto de errores, de decisiones equivocadas, o tontas y tendemos a intentar ocultar o negar la gravedad de nuestros actos a los demás y también a nosotros mismos", continuó el posteo.

Ayala señaló que "en mi caso siento mucho arrepentimiento y quiero pedir disculpas por mi error, lo he reflexionado bastante y por más que vivimos un escenario tan incierto, cambiante, estresante... sé que esto no es excusa para no cumplir con lo que corresponde para cuidarme y cuidar a los que quiero y a todos los demás".

"Siempre me he considerado una persona que va de frente y dice lo que piensa, también cuando se equivoca, por eso acepto las consecuencias de mis acciones y pido nuevamente disculpas, primero a mi familia, después a mis amigos y la comunidad en general. Espero que no se produzca ningún contagio por esta falta, espero y rezo por no haber afectado a nadie. Espero corregir este mal ejemplo y colaborar positivamente por el bienestar de todos", concluyó.