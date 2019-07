Decenas de sanjuaninos pudieron cincelar el bastón que utilizará el próximo presidente de Argentina que asuma el 10 de diciembre de 2019. Fueron distintos sentimientos los que tuvieron al realizar la acción en la empuñadura de plata mientras era sostenida por el orfebre Juan Carlos Pallarols, aunque el principal fue la emoción.

El bastón llegó de la mano de Pallarols, quien los confecciona desde el año 1983 y recorre las provincias para que lleve la huella de todos los argentinos. “Lo que trato es que podamos transmitirle a quien recibe el bastón cuáles son las necesidades del pueblo”, aseguró Pallarols.

“Nunca me imaginé que iba a poder cincelar el bastón y sobretodo el poder estar con Juan Carlos Pallarols que es algo único y muy emocionante, diría casi irreal porque si no hubiera tenido esta posibilidad no habría podido hacerla nunca, o al menos yo no hubiera podido”, aseguró Emilia González tras cincelar el metal.