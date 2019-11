La experiencia del CyberMonday reveló un consumidor más racional y a la caza de oportunidades

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La experiencia de los tres días de descuentos exclusivos para compras por internet, denominado CyberMonday, y que el 85% de las empresas extendió luego a toda la semana, reveló un consumidor más "racional" y atento a verdaderas oportunidades especialmente atadas a la financiación sin interés, según diferentes empresarios del sector.



En los tres días oficiales del evento se facturaron 164 millones de pesos por hora, hasta los 11.811 millones de pesos, informó hoy la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), entidad organizadora del evento.



Esta cifra representa un incremento del 64% respecto a la facturación del CyberMonday 2018.



Además, se concretaron 2,1 millones de transacciones (8% más que en la edición anterior) y fueron vendidos un total de 3,8 millones de productos (+11%) con un valor del ticket promedio que también creció un 51%, al alcanzar los 5.624 pesos.



“Una vez más el CyberMonday es un éxito y registra una facturación récord, la más alta en la historia de todos los eventos online de conveniencia en Argentina", remarcó el presidente de la CACE, Alberto Calvo.



"Hoy vemos un consumidor más racional, enfocado en encontrar oportunidades no solo para satisfacer sus deseos, sino también en aquello que consume diariamente", señaló el gerente de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, Diego Urfeig.



Remarcó que "la coyuntura económica promueve este tipo de comportamiento, pero reducirlo solo a ello no permite observar un cambio mucho más profundo".



Urfeig también destacó el carácter "federal" de la demanda, porque el crecimiento de la participación de los centros urbanos del interior es "más rápido" que en el área metropolitana.



Así como la participación en las compras de los mayores de 55 años, (+6% respecto al año anterior) lo que demuestra que "el acceso al eCommerce ya no es exclusivo de los adultos jóvenes de 25 a 35 años".



Si bien en montos facturados durante los tres días de descuentos "las categorías turismo y electro todavía sacan mucha ventaja a otros sectores en el canal online", los rubros como almacén, herramientas e indumentaria se posicionan entre los más vendidos.



"En Argentina estamos en camino a que las compras online sean omnipresentes" sostuvo Urfeig, en referencia a que el 70% de las búsquedas totales de productos provino de dispositivos móviles".



De cara al futuro, según el dirigente empresario, "la división entre comercio físico y digital será cada vez más difusa" y que "el comercio no se dividirá entre offline y online sino que evolucionará hacia un comercio integrado".



Desde Mercado Libre difundieron que las ventas del rubro consumo masivo crecieron 178% respecto al año pasado y dentro de este rubro se vendieron 665% más pañales que en 2018.



Productos de tecnología y zapatillas volvieron a estar en el ranking de los más vendidos con 20 pares de calzado por minuto, 8 celulares por minuto y 4 televisores por minuto, agregaron.



En cuanto a lo financiero, desde Ingenico ePayments, compañía global de procesamiento de pagos electrónicos, indicaron que en la suma de las tres jornadas las ventas fueron 46% superiores a las del mismo evento del año 2018, en las categorías electro/hogar y Viajes.



En la categoría electro el ticket promedio fue de $8.215, un 53% superior al del año pasado y en Viajes de $ 18.300, 33% por encima del ticket promedio.



"Las ventas directas por aerolíneas crecieron un 66% respecto al 2018", señalaron desde la procesadora de pagos.



"A diferencia de años anteriores el comprador es más cauteloso y analítico. Se toma más tiempo para definir su compra y en mucho casos espera al final del último día para realizarla", sostuvo Matías Fainbrum, director general de Ingenico ePayments.



Desde Mercado Pago, a su vez, indicaron que la cantidad de transacciones cursadas por el lector de tarjetas de esta empresa fue 48% superior a días regulares; y que la billetera digital (Wallet) verificó un 62% de nuevos usuarios, respecto a otros días sin campaña.



Las tiendas en línea que usan Mercado Pago como su procesador de operaciones facturaron 244% más que en el CyberMonday 2018.