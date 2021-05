La Floristería, el emprendimiento de dos primas que florece en un desértico valle

Luisina Facchin e Isabel Rostagno abrieron en 2018 la Floristería, una florería que como objetivo quería unir el arte floral con el diseño. En palabras es fácil, una forma de emprender más, pero ahora ubiquemos la florería en una provincia desértica, en el medio de un valle, rodeado de montañas y en el que las flores son para los muertos. Aquí, en San Juan, ambas apostaron por lo que no había.

En la actualidad tienen un taller con una vidriera que da a la calle, quienes pasan quedan atrapados por el hechizo de las flores. “Trabajamos con algo que es bello de origen”, dice Luisina. Además apuestan a que el espacio sea un punto de colaboración con otros artistas.

Flores naturales y secas, las materias primas con las que trabajan. Foto: Sergio Leiva/DIARIO HUARPE

Un campo virgen

Cada jueves llega un camión frigorífico con las flores. Ellas lo reciben y comienzan a trabajar en el taller. Los trabajos van de arreglos florales a piezas de arte, siempre con flores naturales.

“Esto empezó más por curiosidad que por otra cosa” comenta Luisina. Y se sostuvo y siguió por proponer algo diferente. “Es que en San Juan no encontraba este tipo de propuestas, si quería regalar una flor tenía que ir al cementerio y eso ya te bajonea el ánimo de entrada”, agrega. Es por eso que desde la fundación de la Floristería se plantaron en que no iban a hacer arte funerario.

El actual taller está ubicado en Manuel Zavalla 276, norte.

En esta historia no hay un linaje heredado una historia de amor increíble que termina como una película y una florería en el medio del desierto, como un cuento del realismo mágico, no, pero si mucha curiosidad y un recuerdo. “No venimos de una familia de floristas, ni tampoco creo que hubo un momento específico en el que me enamoré de las flores. Pero si me acuerdo de mi abuela, del detalle y de cómo con una flor marcaba la diferencia, como con algo tan chico creaba otro ambiente”, afirmó.

Una vez puesta manos a la obra, entre bouquets y ramos, ya llevan cuatro años en pie, dos de ellos con una pandemia. La florista es consciente de que la “competencia” está formada por negocios familiares que se han sostenido por tres generaciones. Sin embargo su apuesta por el diseño siente que marca la diferencia. “Falta mucho, pero la devolución que viene de los clientes y de la gente que entra para ver de qué se trata es inmensa. Cuando gusta la propuesta, cuando es diferente, la gente acompaña”, cerró.

Un punto de encuentro

En marzo del 2021 realizó una convocatoria en la que combinó el trabajo de la florería con el de otros artistas. Uno de los pasos para empezar a tejer esa red comunitaria con otras disciplinas como la escultura o la pintura.