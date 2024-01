Tras conocerse cuánto deben cobrar los obreros de viña de San Juan, según lo estipulado por la Federación de Obreros y Empleados de Viña Argentinos, desde el Sindicato de Obreros y Empleados de Viña de 9 de Julio informaron el precio al que asciende la gamela y los vines en dicho departamento. Este año, a la gamela la van a pagar en $200 a diferencia del 2023 que estuvo en $100. Por otro lado, los vines que estaban el año pasado en $900, ahora se pagarán a $2.000, dependiendo la empresa.

Con respecto a los dichos de Juan José Ramos, presidente de la Asociación de Viñateros Independientes, sobre que este año no tendrán inconvenientes para conseguir mano de obra, debido a que habría mayor desocupación; Emilio Ozán, secretario general del Sindicato Obreros y Empleados de Viña de 9 de Julio, salió al cruce: “No sé si es tan real como dice este señor, porque la gente necesita cobrar más y la gamela a ese monto no conviene. La gente prefiere no trabajar cuando no se cumple con el valor. Ahora no es como antes, la juventud prefiere no hacer el trabajo sacrificado por estos montos”.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Inspecciones

Uno de los inconvenientes que les toca afrontar en el sindicato cuando salen de inspección es encontrar a muchas familias con menores trabajando.

“En muchos casos aprovechan la vendimia para sacar una diferencia y poder comprarle unas zapatillas a sus hijos” manifestó.

En este tipo de situaciones se procede a sancionar a la empresa por haberles permitido a los menores trabajar, ya que esto está terminantemente prohibido.

Con respecto a las inspecciones que realizarán durante la cosecha 2024, informó a DIARIO HUARPE que ya tienen un registro donde suele haber más gente en negro trabajando. “En vendimia es donde más trabajo en negro hay. Nosotros ya hemos hecho las presentaciones por escrito, solicitando a los inspectores para que nos acompañen a realizar las recorridas como lo veníamos haciendo con el gobierno anterior”.