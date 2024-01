En San Juan ya comenzó la cosecha de uva de mesa y dentro de poco se sumará la de uva para pasas. Esto genera puestos de trabajo en la cosecha y en la provincia de Mendoza se registraron problemas a la hora de conseguir mano de otra para dicha tarea. En San Juan la situación es distinta, ya que desde el sector aseguran que por la creciente desocupación cuentan con una buena demanda de trabajo.

El presidente de la Federación de Viñateros Independientes, Juan José Ramos, dialogó con DIARIO HUARPE y explicó que en la provincia no habrá problema debido a que la situación económica es apremiante y entienden que hay un aumento en la desocupación.

“Creemos que por el aumento de la desocupación no vamos a tener inconveniente” sostuvo Ramos.

Luego agregó: “Problema de mano de obra no hay porque, por un lado, vamos a tener a la gente habitual, pero, por otro, con este aumento de la desocupación creemos que no va a haber inconveniente. A esto se le suma que creemos que no vamos a tener problemas porque nuestra cosecha, proporcionalmente, será menor que la del año pasado”.

A nivel nacional, la situación es más alentadora, según Ramos: “A nivel nacional la cosecha será mayor que el año pasado, pero en San Juan no. Esto es por falta de agua, la tarifa eléctrica, gente que no les puso más recursos a los viñedos y demás”.

En cuanto al faltante de trabajadores en Mendoza, aclaró: “Es que en Mendoza dependen mucho del obrero golondrina. Nosotros acá hace tiempo que no viene nadie de afuera, porque exigen muchas condiciones para alojamiento y más que son incumplibles. Todas esas exigencias de vivienda, televisor, celular, nos encantaría poder cumplir, pero los productores muchas veces no tenemos esta posibilidad”.

Preocupaciones

Desde el sector, Ramos informó que se encuentran preocupados por múltiples factores que expusieron el pasado lunes cuando fueron recibidos por el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, y por los cuales no les han dado mayores soluciones y aclararon que tampoco van a intervenir.

Uno de ellos es fijar el precio de la uva, otro la pérdida de un 30% de las exportaciones de vino y de un 50% exportaciones de mosto durante el 2023 y, finalmente, la tarifa de la energía eléctrica.

Cosecha y Acarreo

El crédito de cosecha y acarreo, una herramienta financiera de gran ayuda al sector, sería anunciada la próxima semana, según pudo conocer DIARIO HUARPE. La modalidad de acceso igualaría las de años anteriores, siendo tramitado a través de Agencia Calidad San Juan para productores pequeños y a través de Banco San Juan para grandes productores.

Sobre los montos y demás detalles aún no se conoce mayor información, pero durante la temporada pasada el financiamiento máximo era de $150.000,00 por hectárea cultivada, no pudiendo exceder el préstamo total la suma de $2.400.000. Considerando además que el viñedo vinculado al productor no exceda las 30 hectáreas.