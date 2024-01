Legisladores nacionales por San Juan por Unión por la Patria se reunieron este miércoles con autoridades de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) y representantes de diez provincias de toda la Argentina, con el objetivo de avanzar contra las retenciones del 8% en todo el complejo vitivinicultura. En el encuentro estuvieron los senadores Sergio Uñac y Celeste Giménez, y los diputados nacionales Jorge Chica y Walberto Allende.

DIARIO HUARPE dialogó con Allende, quien indicó que, como legisladores de San Juan, plantearon que estas retenciones que prevé el artículo 5 de la Ley Ómnibus sobre toda la vitivinicultura, principalmente perjudican al productor. Esto, sumado a la apertura de las importaciones que supuestamente dejará que se importe vino de manera indiscriminada.

"Las retenciones van a terminar cayendo sobre el precio de la uva. La va a terminar pagando el productor. Es una situación compleja que está viviendo la producción, con la sequía y con los precios de la energía que necesitan pagar para regar. A esto hay que sumarle la posibilidad de importar vino, va a ser todo muy perjudicial para el sector", indicó el diputado de Unión por la Patria.

En este sentido, planteó que esta situación "no tiene colores políticos" por lo que siempre se pusieron a disposición de las autoridades del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación de la provincia y, así, trabajar en conjunto en contra de estas medidas perjudiciales para la economía local.

"Nosotros hemos mostrado la predisposición para acompañar y trabajar en conjunto. Hay que defender en este momento los intereses de la provincia y de la vitivinicultura en general, más allá de los cuadros políticos", cerró.

La discusión de la Ley Ómnibus en Diputados

Allende contó que aún no hay una posición tomada por parte del bloque de Unión por la Patria respecto al voto que definirá si la Ley Ómnibus continúa su curso o no. Sí hay cuestiones, como la eliminación de las PASO y la implantación de otro sistema electoral, que entienden que se debe discutir por separado y no entrar en este "paquetazo" de leyes.