La gimnasia artística cerró el penúltimo capítulo con clásico Argentina- Brasil

En el tercer y último módulo del primer día de competencia oficial, este sábado, el Torneo Sudamericano de Gimnasia Artística cerró con mano a mano entre Argentina y Brasil. La competencia se desarrolló en La Superiora, en Rawson, marcando un hecho histórico para un deporte con pocos antecedentes en el país y la provincia.

Sin dudas que el público local afín a este deporte disfrutó a más no poder. El último sudamericano en Argentina se llevó a cabo en Rosario, Santa Fe, año 2012. San Juan es la primera vez que recibe un evento de esta magnitud en la disciplina.

En resumen, con lo mejor del tercer eslabón de la jornada sabatina, en la rama femenina, participaron las selecciones de Uruguay, Perú, Colombia y Argentina. Hubo pruebas de salto, suelo, viga y asimétricas.

Un poco más de diez fueron las atletas que deleitaron a los presentes con sus habilidades en el campo de podio. De esta cuarteta de selecciones, las más destacadas fueron Perú y Colombia.

Incluyendo al puntaje acumulado, el podio del parcial estuvo compuesto por Fabiola Díaz –de Perú- con 49,150 puntos. Le siguieron su compatriota Ana Méndez y la colombiana Angélica Mesa con 46.950 y 46.000 puntos respectivamente.

En la rama masculina se produjo el clásico, con pruebas en suelo, potro, anillas y paralelas. Una batería de talentosos gimnastas argentinos y brasileros le dieron un broche de oro al día sábado del Sudamericano.

En el puntaje acumulado, las mejores colocaciones les correspondieron a Gabriel Faria Barbosa con 80,600 puntos. El representante de Brasil fue el punto más alto. Por detrás de él, hubo dos atletas que cerraron del podio. La mención es para Santiago Mayol de Argentina (79,857 puntos) y Johnny Massahiro Oshiro de Brasil (79,333 puntos).

Podios

Por equipos (todos los elementos)

Femenino:

Brasil con 201,400 puntos acumulados (Beatriz Benedetti Da Silva, Julia Das Neves Botega, Beatriz Ferreira Lima, Camille Giovanini Fonseca, Ana Luiza Pires Lima y Carolyne Pedro).

Argentina con 199,650 puntos acumulados (Brisa Carraro, Aylén Gasparri, Abigail Magistrati, Leila Martínez, Meline Mesropian y Rocío Saucedo).

Chile con 179, 150 puntos acumulados (Francisca Casella, Elisa Hofmann, Antonia Marihuan, María Catalina Pinto, Allison Reyes y Franchesca Santi Muñoz).

Masculino:

Brasil con 316,800 puntos acumulados (Gabriel Faría, Yuri Monteverde, Johnny Massahiro, Patrick Sampaio, Rankiel Santos Neves y Josué Soares).

Argentina con 312,733 puntos acumulados (Luca Alfieri, Santiago Gómez, Julián Jato, Santiago Mayol, Federico Molinari y Daniel Villafañe).

Chile con 297,933 puntos acumulados (Joel Álvarez Vergara, Josué Armijo, Yosias Bustos, Agustín Vicente Lira, Juan Francisco Raffo e Ignacio Varas).

Individual (todos los elementos)

Femenino:

Julia Das Neves - Brasil (51,700 puntos).

Abigail Magistrati - Argentina (49,950 puntos).

Beatriz Ferreira Lima - Brasil (49,950 puntos).

Nota: no hubo tercer puesto. El podio se cerró con un segundo puesto en dupla.

Masculino:

Gabriel Faria Barbosa - Brasil (80,600 puntos)

2-Santiago Mayol – Argentina (79,857 puntos)

3-Johnny Massahiro Oshiro – Brasil (79,333 puntos)

Qué dijeron los protagonistas

Angélica Meza Vergara (Colombia): “Siempre hemos tenido en claro que tenemos que completar las cuatro rutinas, si o si y al lograrlo, nuestro objetivo estuvo cumplido. Muy pocos errores, pero me voy muy contenta. Fui la única representante de mi país, entonces sentía algo de presión y me sorprendí al ver tanta gente y si bien todas las personas hacían porras por Argentina, esas vibras me contagiaban a mí”.

Valeria Pereyra (Argentina): “Me sorprendió bastante el gimnasio, está muy bien armado, la última vez que competí en Argentina fue en Rosario, el gimnasio claramente no estaba a la altura de éste. El gimnasio así con música y luces suma mucho. Estamos muy contentos. Se sintió la gente, siempre nos contienen por más que no estén nuestros familiares. El equipo B de Argentina logró su objetivo, es muy gratificante ver como los más jóvenes pueden realizar la serie como lo planearon. Estamos todas a la misma altura, yo no podría realizar mi rutina sin ellas, nos apoyamos todos”.

Pierina Cedres (Uruguay): “Me voy contenta, tuve algunos fallos, pero se cumplieron los objetivos como el salto o elementos nuevos en barra. Algún punto a mejorar es no ponerme tan nerviosa. El nivel muy bueno. Soy la única uruguaya y es un orgullo para mí, pero me siento presionada, aunque me voy feliz”.

Santiago Mayol (Argentina): “Es la primera vez que quedo en un podio de un Sudamericano, estoy muy contento. Es increíble el flor de torneo que se mandaron en San Juan, nos han tratado excelente. Quiero felicitar al equipo de Argentina por lo logrado”.

Abigail Magistrati (Argentina): “Fue increíble estar acá y con tanta gente apoyando, me hizo muy bien el apoyo recibido. Superé mis objetivos personales y en equipo”.