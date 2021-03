Abogado habló de la "madurez sexual" de la menor prostituida por su tía y la Justicia le salió al cruce

Por el caso de prostitución de una nena de 14 años, que tiene a tres detenidos a disposición de la Justicia, hubo un fuerte cruce entre en uno de los abogados de la defensa y la asesora letrada de la menor. Es que el representante de la tía de la víctima -acusada de facilitarles la chica al dirigente social Roberto Fido Galván y al empresario Carlos Hugo Cassab- hizo referencia a su madurez sexual y desde el frente le salieron con los tapones de punta.

Leonardo Villalba dio una entrevista a Radio Sarmiento en donde manifestó que hay que analizar la madurez sexual de la joven. “Hay delitos y delitos. Hay que ver si la madurez sexual tiene que ver con la edad o es algo de cada persona en particular. También hay que ver si ya se había iniciado sexualmente o, en caso de haber mantenido relaciones con estas personas, si el inicio se dio con estas personas", explicó el abogado lo que hizo mucho y ruido y generó polémica.

Sobre su representada, que está arrestada desde hace una semana, dijo que "está en estado de shock, no habla, cuando la vi hacía dos días que no dormía", señaló. Además, manifestó que solicitará la internación o la prisión domiciliaria para su defendida. Actualmente la mujer está imputada por el delito de Promoción y Facilitación de la prostitución de una menor, que en caso de recibir una sentencia, puede ir al Penal de Chimbas.

La letrada Laura Romarión no tardó en responderle a Villalba al ser consultada por Canal 13 San Juan Tv. "El abogado de la tía de la víctima, ha pretendido poner en el banquillo de los acusados a la nena, siendo que la imputada en la es la tía. Manifestó cuestiones que no tienen nada que ver desde el punto de vista jurídico. El delito por el cual se imputa a la clienta del colega es la Facilitación a la Prostitución. No tiene nada que ver con la madurez sexual de la niña, ni con el consentimiento", sentenció.

Por otra parte habló de la protección policial que pidieron desde UFI Anivi para la menor. Es que un llamado anónimo alertó a la Fiscalía que un grupo de "mafiosos" trata de amedrentar con represalias a la joven para que no declare. Al parecer hay intereses en juego con lo que vaya a decir la víctima de abuso sexual.