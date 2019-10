La Justicia devolvió la posesión a los dueños del taller de Caballito donde murieron seis personas

POR AGENCIA TÉLAM

La Justicia devolvió a Daniel Alberto Fischberg y Jaime Geiler la posesión del inmueble de Luis Viale 1296, donde funcionaba el taller textil clandestino que se incendió en 2006 en el que murieron seis personas, tras haberlos sobreseído a pesar de los testimonios de los sobrevivientes, que señalaron que ellos conocían lo que sucedía en lugar.



"La semana pasada me enteré que les dieron la llave y me amargué mucho. La justicia tuvo 13 años para investigar lo que pasó. Nosotras contamos que los vimos en el taller, que sabían perfectamente lo que pasaba, y sin embargo no pasó nada", dice a Télam Lourdes Hidalgo, sobreviviente del incendio.



El incendio ocurrió el 30 de marzo de 2006, cuando un cable de un televisor prendió el fuego que rápidamente se propagó por todo el primer piso y provocó la muerte de Juana Vilca (de 25 años y embarazada), Wilfredo Quispe Mendoza (15), Elías Carbajal Quispe (10), Luis Quispe (4), Rodrigo Quispe Carvajal (4) y Harry Rodríguez (3).



Habilitado en 2001 para cinco máquinas, en el taller de Luis Viale 1296 trabajaban y vivían, junto a Lourdes, otras 63 personas que compartían un solo baño donde sólo había agua fría.



En 2016 el Tribunal Oral Criminal 5 determinó que Juan Manuel Correa y Luis Sillerico Condori, los capataces del taller, fueran condenados a 13 años en prisión por los delitos de "reducción a servidumbre en concurso con estrago culposo seguido de muerte" .



En el mismo fallo, el TOC ordenó que el juzgado de instrucción de Baños reabriera la investigación para determinar la responsabilidad de Fischberg y Geiler, dueños del inmueble y de la marca para quienes se producía en el taller.



El 16 de mayo de este año, el juez en lo Criminal y Correccional 27 Alberto Baños, sobreseyó a los dueños del inmueble por "prescripción de la causa" basándose en la primera imputación que era por "estrago doloso" por el incendio.



"La sentencia basó el sobreseimiento en la prescripción haciendo referencia al estrago, es decir, además de que no tomó en cuenta los testimonios que se presentaron que decían que al menos a Fischberg lo habían visto en el lugar, también es técnicamente inconsistente porque luego la imputación fue por reducción a servidumbre", indicó a Télam Gabriel Chamorro, abogado de los sobrevivientes y familiares de las víctimas.



Y continuó: "Es imposible que ellos desconocieran que la producción que compraban se podía hacer con la cantidad de personas para las que estaba habilitado el espacio".



El letrado informó que ahora volverán a solicitar "la inhibición del inmueble en el fuero civil con carácter cautelar como posible pago en caso de que salga una indemnización para los querellantes".



Por su parte, el Simbiosis Cultural, un colectivo de costureros que participó activamente del reclamo de justicia por incendio, emitió ayer un comunicado en el que denuncian que "el juez Alberto Baños y la fiscal Betina Vota, decidieron no sólo absolver a Fischberg y Geiler, sino también devolverles el inmueble, maquinaria, mercadería y todo lo que se encuentra dentro del taller".



En este contexto, los sobrevivientes junto a organizaciones de costureros, sociales y de derechos humanos realizarán una asamblea abierta el próximo miércoles 30 a partir de las 17.30, en avenida Directorio 3909, Parque Avellaneda, donde evaluarán propuestas para poner en acción un plan de lucha con el objetivo de lograr que el inmueble se convierta en un espacio para la memoria.