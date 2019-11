La Legislatura jujeña aprobó modificaciones en el organismo de control de las cuentas provinciales

El oficialismo jujeño logró hoy en la Legislatura la aprobación de un proyecto de ley que permite modificaciones en las salas del Tribunal de Cuentas provincial, lo que provocó el rechazo de sectores de la oposición que manifestaron que se quiere "evitar los controles de los recursos".



El tratamiento sobre tablas de la ley 4.148 que implica cambios en el principal órgano de control de las cuentas provinciales se realizó en sesión especial, con la participación de 42 legisladores.



"Las dos salas existentes se convertirían en cuatro vocalías (dos letradas y dos contables), que tendrían en su jurisdicción temas inherentes al profesional que esté en cada vocalía", explicó el diputado Osvaldo Cuellar sobre el cambio, que "busca hacer más efectivo el control de las cuentas".



El jefe de la bancada radical, Alberto Bernis, dijo que la nueva ley procura "afianzar el Tribunal de Cuentas como organismo autónomo, con capacidades para cumplir su mandato constitucional".



"Estamos modificando la ley para agilizar y modernizar el organismo. El Tribunal de Cuentas hace sólo observaciones sobre los gastos públicos, no tiene facultades para juzgar", agregó.



Los legisladores del bloque Justicialista no acompañaron la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal por entender que el Ejecutivo "pretende limitar las facultades" del ente. "Lo que intenta el mandatario (Gerardo Morales) es evitar los controles sobre el destino que tuvieron los recursos de todos los jujeños desde que asumió la gobernación", denunciaron.



La legisladora del PJ Alejandra Cejas afirmó que "el oficialismo parlamentario, a instancias de las órdenes provenientes de Casa de Gobierno, forzó la concreción de una sesión especial que no ameritaba su convocatoria, por incluir una cuestión que no requería de un urgente tratamiento".



Dijo que el proyecto "fue bajado al recinto sin pasar por la comisión respectiva y sin el despacho correspondiente para ser tratado. Desde todo punto de vista, esta iniciativa es inconstitucional e inmoral. Este no era un tema urgente, pero se busca salvarle la ropa al gobernador".



Durante la sesión ingresó el presupuesto 2020, enviado por el Ejecutivo, que será tratado el 3 de diciembre en sesión extraordinaria. El ministro de Hacienda, Carlos Sadir, asistirá a la Legislatura mañana para informar.