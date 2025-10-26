La Libertad Avanza en San Juan arma su escenario en la calle Libertador

Con la expectativa de un resultado favorable, La Libertad Avanza en San Juan decidió montar su escenario principal sobre avenida Libertador, frente al búnker partidario ubicado en la capital provincial. El dato de color es que, si bien el acto central estaba preparado en el fondo del local, el equipo organizador resolvió extender el montaje hacia el exterior, en plena calle, previendo una celebración con gran concurrencia.

Los primeros boca de urna de las elecciones legislativas 2025 en San Juan marcaron un escenario de tercios. De acuerdo a los datos que circulan en los distintos espacios políticos, las tres bancas nacionales que renueva la provincia se repartirían entre Fabián Martín, Cristian Andino y Abel Chiconi de La Libertad Avanza, espacio que lidera Javier Milei.

Durante la jornada, el movimiento libertario mantuvo un flujo constante de dirigentes y fiscales que llegaban para seguir de cerca el conteo de votos. Desde el entorno del partido aseguraron que el ánimo es positivo y que el armado del escenario sobre Libertador responde a la “confianza en los números que se manejan” en las primeras horas del escrutinio.

El búnker de La Libertad Avanza se convirtió en uno de los puntos de atención de la noche electoral sanjuanina, con banderas, parlantes y pantallas listas para la posible llegada de militantes y referentes provinciales. De confirmarse los buenos resultados, el festejo se trasladará literalmente a la calle, con la avenida como escenario del cierre de una jornada clave para el espacio liberal.