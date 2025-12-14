Una de las mineras con base operativa en San Juan continúa profundizando su estrategia de crecimiento y avanza con nuevos trabajos de exploración para ampliar su potencial productivo. Se trata de una empresa del grupo Lundin, uno de los actores de mayor peso en la minería metalífera a nivel global y socio del proyecto Vicuña, que ahora extiende su área de estudio hacia la vecina provincia de La Rioja.

El objetivo central de esta nueva etapa es evaluar la continuidad geológica del Distrito Vicuña, un polo minero de relevancia internacional que concentra proyectos de cobre y oro en el oeste argentino. En ese marco, la compañía busca determinar si las mineralizaciones detectadas en territorio sanjuanino tienen prolongación hacia suelo riojano, lo que permitiría consolidar una región con fuerte proyección a mediano y largo plazo.

Para dar inicio formal a las tareas, Alfredo Vitaller —director de Asuntos Corporativos y un nombre conocido en el ámbito minero de San Juan— mantuvo reuniones con autoridades provinciales con el fin de establecer el marco institucional y operativo de los trabajos. La empresa prevé comenzar con campañas de prospección y estudios preliminares, una fase clave para definir futuras perforaciones.

La iniciativa se canaliza a través de Pampa Exploración, firma vinculada a NGEx Minerals, que ya desarrolla el proyecto Lunahuasi en San Juan y forma parte del conglomerado Lundin. La llegada a La Rioja implica sumar un nuevo territorio a la órbita de exploración del grupo, con foco en minerales estratégicos como el cobre, cada vez más demandado por la transición energética.

Durante los encuentros con el Gobierno riojano, funcionarios destacaron el valor de que una compañía de clase mundial apueste por nuevas inversiones en la región. Subrayaron que esta etapa inicial no solo abre expectativas para la actividad minera, sino que también proyecta impacto en el desarrollo local, especialmente en los departamentos del interior.