El empleo registrado en Argentina experimentó una leve disminución en septiembre de 2025, con una baja de 10.700 trabajadores respecto a agosto, según el último informe del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). En el período comprendido entre junio y septiembre de 2025, se perdieron un total de 49.000 puestos de trabajo, principalmente en el sector privado.

El empleo formal alcanzó a 12,84 millones de personas, mostrando una caída mensual del 0,1%. Desde septiembre de 2023, el mercado laboral entró en una fase de destrucción neta de empleo, que se intensificó en el primer trimestre de 2024 y comenzó a moderarse a partir de abril de ese año. Aunque a fines de 2024 hubo una recuperación leve y pasajera, durante 2025 el sector privado volvió a mostrar señales de debilidad.

Un hecho atípico ocurrió en diciembre de 2024, cuando el empleo registrado cayó un 2,9% debido a cambios administrativos en el monotributo social. Este ajuste incluyó el reempadronamiento de beneficiarios y la exigencia de aportar a la obra social, lo que redujo significativamente la cantidad de personas en esa categoría, con 392.000 trabajadores que dejaron de figurar como formales.

En septiembre de 2025, el empleo asalariado registrado totalizó 10,05 millones, con una baja mensual del 0,1%. Esta caída fue impulsada por el sector privado (-0,2%) y el trabajo en casas particulares (-0,7%), mientras que el empleo público mostró un leve aumento del 0,1%. Por su parte, el trabajo independiente, que incluye 2,78 millones de personas, se mantuvo estable. El crecimiento de monotributistas comunes (+0,4%) fue equilibrado por la caída en monotributistas sociales (-1,8%) y autónomos (-0,7%).

En términos interanuales, la situación se presenta más negativa. El empleo asalariado se redujo un 0,5%, lo que equivale a 53.300 puestos menos, con caídas en todos los segmentos: sector privado, público (-0,4% en ambos) y casas particulares (-3,2%). El trabajo independiente sufrió una fuerte caída del 11,9%, con una reducción de 378.000 personas, en gran parte por el descenso del 63% en monotributistas sociales, vinculado a los cambios normativos.

El informe del SIPA también destaca un comportamiento dispar según las ramas de actividad. En septiembre, seis sectores disminuyeron su empleo, cinco se mantuvieron estables y tres crecieron. Los aumentos más destacados fueron en Pesca (+3,5%), Suministro de electricidad, gas y agua (+0,1%) y Enseñanza (+0,1%).

Por otro lado, sectores como Explotación de minas y canteras (-0,7%), Industrias manufactureras (-0,4%), Agricultura y ganadería (-0,3%), Transporte y comunicaciones (-0,3%), Comercio (-0,2%) y Construcción (-0,2%) registraron caídas. En la comparación anual, el balance privado arroja un retroceso del 0,4%, con incrementos en Comercio, Construcción, Energía y Enseñanza que no compensaron las fuertes bajas en Industria (-1,8%), Transporte (-1,0%), Agro (-0,7%) y Minería (-8,3%).

A nivel provincial, la evolución del empleo privado fue dispar. En septiembre, solo siete de las 24 provincias mostraron aumentos mensuales en el empleo, encabezadas por Chubut (+1,0%), Catamarca (+0,4%) y Santiago del Estero (+0,3%). En contraste, 17 provincias sufrieron caídas, siendo Tierra del Fuego y Misiones las más afectadas con -1,2% cada una.

En la comparación interanual, ocho provincias evidenciaron crecimiento, dos se mantuvieron estables y catorce experimentaron disminuciones. Los mayores aumentos se registraron en San Juan (+3,1%), Formosa (+2,8%) y Santiago del Estero (+2,6%), mientras que las caídas más pronunciadas afectaron a Santa Cruz (-10,0%), Salta (-4,8%) y Chubut (-3,7%).

En cuanto a la remuneración, la remuneración bruta promedio en septiembre de 2025 fue de $1.797.893, con un incremento interanual del 37,8%. La mediana salarial alcanzó los $1.355.988, aumentando un 35,6% respecto al mismo mes del año anterior.