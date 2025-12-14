La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) anunció un cronograma de paros que repercutirá en vuelos nacionales e internacionales durante las próximas semanas, coincidiendo con la temporada de mayor actividad aérea del año.

Estas medidas de fuerza se profundizan luego de que las negociaciones con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) no lograran avances significativos. Según el sindicato, las interrupciones previas en la aviación de carga no generaron instancias efectivas de diálogo, por lo que decidieron avanzar con nuevas acciones.

En un comunicado, ATEPSA criticó con dureza la actitud de la empresa estatal: “Desde la asunción de las actuales autoridades de EANA en 2024, han mostrado una intransigencia brutal y una ausencia de diálogo, no sólo para resolver las cuestiones salariales de sus trabajadores, sino también ante la grave situación operativa que venimos denunciando, ambas cuestiones siguen sin respuestas”.

Entre los reclamos del gremio se encuentran la reincorporación de trabajadores despedidos sin causa en aeropuertos con déficit de personal, la revisión del monto por refrigerio, la trayectoria laboral, más de 60 reclamos operativos pendientes y la reapertura de la paritaria. Además, alertaron sobre el deterioro salarial en un contexto de crecimiento de las operaciones aéreas, destacando que “muchos trabajadores deben tener más de una actividad para llegar a fin de mes”.

Las medidas afectarán exclusivamente los despegues, con restricciones en las autorizaciones en tierra y la suspensión de transmisión de planes de vuelo durante los horarios de paro. Quedarán exceptuadas las operaciones de emergencia, sanitarias, humanitarias, de Estado y de búsqueda y salvamento.

Desde EANA manifestaron su disposición a continuar el diálogo y atribuyeron la escalada del conflicto a una postura intransigente por parte del sindicato. La Secretaría de Trabajo programó una nueva audiencia para el miércoles 17 de diciembre a las 10 horas con el fin de intentar resolver la situación y evitar mayores perjuicios a los pasajeros.

A pesar de esta convocatoria, ATEPSA confirmó el cronograma de paros ya anunciado, luego de que una audiencia virtual previa no lograra acercar posiciones. El conflicto se produce en la antesala de las fiestas de fin de año, lo que podría ocasionar complicaciones operativas y demoras significativas para pasajeros y aerolíneas.