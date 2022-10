El martes 27 de septiembre la Justicia determinó que no le iban a hacer un ADN a una joven sanjuanina que, según algunas personas, se parece mucho a Sofía Herrera, una nena que desapareció hace 14 años en Tierra del Fuego. Desde Mendoza, la madre de la desaparecida le pidió a la familia de San Juan que acceda a hacerle el análisis de ADN y llegó a decir que no hay necesidad de que la chica se entere.

María Elena Delgado, la madre de Sofía, la pequeña de tres años que desapareció el 28 de septiembre de 2008, estuvo en Mendoza en donde insistió con su pedido de un ADN, pese a que la Justicia ya resolvió sobre este tema y determinó que no le harán el estudio a la joven de San Juan.

Este miércoles, Delgado dialogó con el programa "Desde la Redacción", que se emite por Canal 7 Mendoza. Allí la mujer insistió con su pedido de que le hagan un ADN a la chica de San Juan, que tiene 17 años, la misma edad que tendría actualmente Sofía.

Delgado aprovechó el programa televisivo para hablarle a los padres adoptivos de la chica de San Juan. "Quiero pedirle a la familia, si me están viendo, con todo el respeto del mundo, que acepten hacer el ADN", aseguró la mujer casi como en un ruego.

Esta madre que perdió a su hija agregó que si le hacen el ADN "la niña ni se va a enterar de que le van a hacer ese estudio. Les pido que nos ayuden. Puede ser que no sea ella, pero no puedo dejarlo pasar. La nena se parece muchísimo".

En la entrevista que Delgado le dio a la TV mendocina respondió a la pregunta de cómo llegó al dato de la niña sanjuanina. "Se comunicó conmigo una señora y me dijo que hace muchos años quería hablar conmigo, pero la familia le decía que no se metiera. Finalmente, se animó, me mandó fotos y es muy parecida", aseguró la madre de Sofía.

"Son años de mucha tristeza e incertidumbre por no poder encontrar a mi hija. No puedo creer que a tantos años no se sepa nada. La gente aporta muchos datos por redes sociales que se trabajan, pero todo queda descartado", completó la mujer.

En medio de su desesperación, la madre de Sofía se reunió el 24 de septiembre con Aníbal Fernández, ministro de Seguridad Nacional para insistir con el pedido de que le hagan una muestra de ADN a la adolescente sanjuanina. La mujer explicó que la chica tiene la misma edad que su hija, es adoptada y que ella sospecha que puede ser su hija.

Algunos días después de esta reunión entre Fernández y Delgado, en donde insistió con su pedido del ADN, el 27 de septiembre el juez Daniel Cesari Hernández, que lleva la causa desde el año 2017, resolvió desestimar este pedido, ya que se pudo constatar el origen de la adolescente sanjuanina.

“La chica de San Juan fue adoptada en abril de 2006, o sea dos años y cinco meses antes de la desaparición de Sofía, cuando tenía 15 días de vida. Examinamos la partida de nacimiento y revisamos completo el trámite de adopción asentado en el Registro Civil sanjuanino. Todo fue hecho de manera regular”, aseguró el juez a la agencia Télam.

Este miércoles se cumplieron 14 años de la desaparición de Sofía Herrera, la nena de tres años que se encontraba en un día de paseo con su familia en un camping de Tierra del Fuego. Tras la desaparición se realizó un rastrillaje, se siguieron diferentes pintas, pero nunca se logró encontrar a la niña.

