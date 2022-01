La mamá del trabajador fallecido en Cattorini publicó un emotivo mensaje

La noticia del deceso de Fabricio González Mesa, de 21 años, se conoció el lunes por la mañana. Si bien las primeras noticias afirmaban que la causa de la muerte había sido por causas naturales, finalmente el joven habría fallecido electrocutado.

En este sentido, Verónica Meza, su madre, posteó varias fotos del joven, y lo acompañó con un sentido mensaje: “Fuiste sos y serás mi vida entera hijo amado todavía no puedo entender xq la vida se ensañó conmigo y te arrebató la tuya q estabas lleno de proyectos y planes”.

La publicación de la mamá de Fabricio. Foto: Gentileza Facebook.

En Facebook también se manifestó la pareja de Fabricio, con quien tiene dos pequeños hijos. La mujer expresó: “Mi gran amor donde quieras q te estés Te Amo ah más no poder, como te dije hace días, sos lo más lindo q me paso en la vida, me diste 2 hijos hermosos, prometo cuidarlos siempre".

La publicación de la mamá de la pareja del joven fallecido. Foto: Gentileza Facebook.

Mientras la familia del joven trabajador lamenta su muerta, la Justicia continúa sus investigaciones. Las primeras pesquisas determinaron que González murió por causas naturales. Sin embargo, una vez realizada la autopsia, los médicos descubrieron que el trabajador tenía las uñas de los dedos de las manos quemadas, producto del golpe de electricidad.

A partir de los resultados de este estudio, se determinó que, finalmente, Fabricio González había muerto por electrocutado. Además, esta situación pudo observarse en una cámara de seguridad que grabó el momento del deceso, en la cual se ve cómo el joven se desploma.

Continúan las investigaciones para determinar finalmente cuál fue el contexto del fallecimiento del joven trabajador.