La opinión de los sanjuaninos frente a la situación con los docentes

Sin dudas el reclamo que llevan adelante desde hace casi una semana los docentes autoconvocados de la provincia es histórico. La consigna de un salario digno es el lema de todas las pancartas con las que marchan desde el pasado miércoles. DIARIO HUARPE salió a las calles del microcentro capitalino para preguntar cuál es la opinión de la gente respecto a la medida de fuerza y cómo piensan que se verían afectados los chicos en relación al cumplimiento de los contenidos.

La mayoría de los consultados indicó estar a favor de los docentes y consideran justo el reclamo que llevan adelante, pero se mostraron preocupados por los días de clases perdidos. Algunos de ellos hicieron hincapié en el periodo de pandemia y la enseñanza de manera virtual.

Laura Agüero, mamá de ocho hijos y oriunda de Caucete, destacó que a pesar de las complicaciones que le genera no poder enviar a sus hijos a la escuela, está de acuerdo con el reclamo y considera que es completamente justo que se les pague lo que merecen.

Muchos de los padres consultados coincidieron que después del periodo de clases en plena pandemia por coronavirus, a los chicos les costó retomar el ritmo y adaptarse o incluso, se saltearon comienzos. Johana Brizuela contó a este medio que apoya la lucha docente, pero reconoció que su hijo no pudo hacer jardín de 4. “Actualmente, está en primer grado y hay cositas que aún le cuestan. Espero que realmente les aumenten para poder mandar a los chicos tranquilos a las escuelas”.

Entre los más optimistas, encontramos a Hugo Coria, quien dijo que indudablemente los chicos van a verse afectados con la cantidad de días de clases perdidos. “Yo creo que con voluntad, por parte del Estado y de los maestros, se pueden recuperar contenidos”. Mencionó que los docentes están en su derecho de reclamar como ya lo hicieron otras personas y que el gobierno debería implementar medidas que permitan la mejora salarial.

Por el contrario, la opinión de Virginia Salinas, no fue positiva e indicó que esta situación está trayendo muchos problemas. Apuntó contra el gobierno, pidiendo que se busque una solución pronta. "Esto ya es demasiado, el gobierno debería cambiar de decisiones para que las maestras sigan dando clases porque los más afectados son los alumnos". Dijo que los chicos se están atrasando mucho y en el caso particular de su hijo hace dos semanas que no tiene clases. Destacó que estos seis días de inasistencia a las escuelas, junto con el periodo de clases virtuales, traerán complicaciones. "Mi hijo actualmente está en 2º grado y aún le cuesta leer bien. El año pasado tuvo que rendir lengua".