El regreso de Malón a San Juan marca un capítulo especial dentro de la gira que conmemora los 30 años de “Espíritu Combativo”, el disco debut que se convirtió en un clásico del metal argentino. La banda, integrada por Claudio O'Connor (voz), Antonio Romano (guitarra), Karlos Cuadrado (bajo) y Javier Rubio (batería), vuelve a la provincia luego de varios años sin presentarse y lo hace con un show que, según prometen, será “una verdadera fiesta”. La tocada será este domingo 7 de septiembre a las 18.00 horas en Complejo Eliazar (Paula A. De Sarmiento a metros de República Del Líbano, Rawson).

Karlos Cuadrado habló sobre lo que significa esta vuelta a la región de Cuyo y el recorrido que vienen haciendo con la gira. “Va a ser después de un tiempo, ya un par de años que no vamos. Estamos llevando el show que conmemora los 30 años de Espíritu Combativo, que fue nuestro primer disco. Es un lindo momento en el presente de la banda, después de tantos años de batallar, pensar que pasó tanto tiempo y que la música siempre sigue vigente, con la gente acompañando. Estamos muy contentos por eso”, destacó.

En cada escenario, Malón se encuentra con una respuesta que sorprende y emociona. “La gente es muy pasional, disfruta mucho de las canciones, de la música, de las letras. Corean todo el tiempo, y eso no tiene precio. Pensar que hay canciones que hace más de 30 años compuse en mi casa, con una guitarra, y nunca imaginé que iban a pegar tan fuerte. Eso es lo que pasa, y somos afortunados de poder seguir sintiendo casi lo mismo de antes, aunque ya no tengamos la energía de los 20 años”, confesó entre risas.

Consultado por la relación con el público más joven, Cuadrado remarcó que el metal vive un resurgir. “Eso lo notamos. Cuando empezamos con Malón había una movida enorme que después se fue apagando. Ahora veo que volvió, y se hizo mucho más fuerte en los últimos años. Nunca fue una moda, pero los pibes tienen mucha más llegada gracias a la tecnología y las redes. Antes para conseguir un disco tenías que viajar horas y esperar meses. Hoy está todo al alcance de un clic, y eso ayudó mucho al crecimiento de la escena”, explicó.

En lo personal, el músico asegura que lo que mantiene vivo al grupo es la convicción. “Creo que pasa por lo que uno siente. Nosotros empezamos con una banda que se llamaba Viseral y ya desde ahí sabíamos que esto era por pasión. Hoy seguimos en Malón con la misma esencia: la música nos atraviesa y es lo que nos mantiene de pie”.

Sobre lo que el público sanjuanino podrá vivir en el recital, adelantó: “Estamos tocando Espíritu Combativo completo, y la gente se engancha mucho. Después vienen los clásicos y varios temas del último disco que antes no habíamos tocado tanto. Es una oportunidad para reencontrarnos y pasar una verdadera fiesta. Hace rato queríamos volver al Cuyo, y ahora se va a dar. Esperamos que la gente acompañe y seguramente la vamos a pasar muy bien”.

Las entradas se pueden conseguir en www.alpogo.com. Entradas en forma físicas en Cultura Under (Galería Unicentro, ex Factory, local 18), Groove Store en sus dos direcciones (Tucumán 341 sur y en Mendoza 431 sur), La Ramada Bar (Mendoza y 9 de julio) y Pizzería Cabildo (2645294299 y al 1161868337).