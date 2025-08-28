Departamentales > Barrio Torino
9 de Julio terminará con las inundaciones con obras de canalización y urbanización
POR REDACCIÓN
9 de Julio sigue adelante con significativos trabajos de infraestructura en el Barrio Torino, consolidando una obra que promete ser la solución definitiva a los problemas históricos de inundaciones que afectan a la zona en épocas de lluvia.
Los trabajos se desarrollan en etapas. La primera fase ya concluyó con la instalación de un sistema de caños de hormigón diseñado para permitir el paso del agua bajo un nuevo puente. Tras esta, se ejecutó un segundo tramo enfocado en movimiento de suelo y nivelación, crucial para asegurar que las aguas pluviales se encaucen de manera segura hacia el desagüe principal.
Actualmente, el proyecto se encuentra en su tercera etapa, que comprende la construcción de veredas en todo el barrio. Esta intervención no solo facilitará el tránsito peatonal, sino que también contribuirá a ordenar y jerarquizar urbanísticamente la zona, elevando la calidad de vida de los residentes y consolidando el perfil urbano del Barrio Torino.
El intendente Daniel Banega expresó al respecto: “Estamos dando respuestas a problemas que llevan mucho tiempo sin solución. De a poco pero sin pausa estamos trabajando con la convicción de que iremos llegando a cada distrito, haciendo lo que falta, de manera ordenada, responsable y con la certeza de seguir transformando 9 de Julio”.
