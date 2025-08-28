En la madrugada de este miércoles 28 de agosto, fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer en avanzado estado de descomposición en su vivienda del barrio San Martín, en Capital. El descubrimiento se produjo tras una denuncia realizada por una vecina, quien alertó a las autoridades acerca de un fuerte olor fétido que emanaba del departamento ubicado en la Torre 4 del complejo habitacional.

De acuerdo con fuentes judiciales, la mujer fue identificada como Fernanda Fucci, de 60 años de edad, quien vivía sola y padecía problemas motrices y de salud. Según las primeras estimaciones, la víctima llevaba al menos quince días fallecida. La vecina que realizó la denuncia manifestó que hacía semanas que no la veía y que el olor proveniente de la vivienda se había intensificado en los últimos días.

Publicidad

Ante el llamado, efectivos de la Comisaría Segunda acudieron al lugar y, tras ingresar al inmueble, confirmaron el deceso. En el lugar también trabajaron brigadistas de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Especiales (UFI), quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar las causas del fallecimiento.

Las investigaciones preliminares descartan la presencia de signos de violencia o la intervención de terceros en el hecho, aunque se aguardan los resultados de los estudios forenses para confirmar las circunstancias exactas de la muerte. Se señaló que la mujer no recibía visitas frecuentes debido a sus condiciones de salud y a su situación de soledad.