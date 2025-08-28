Efectivos de la Comisaría 28° lograron la aprehensión de Elian Jonatan Salinas, de 18 años y residente en Villa José Dolores, Rivadavia, luego de cometer un hecho ilícito de hurto y violación de domicilio. Los incidentes tuvieron lugar en la intersección de calle José Martí y 9 de Julio, Capital, donde una pareja resultó damnificada.

La intervención policial se produjo tras el aviso de que se estaba llevando a cabo un ilícito en la mencionada dirección. El personal fue comisionado rápidamente al lugar, culminando con la captura del acusado en la calle Pedro de Valdivia, entre Ibazeta y Río Bamba, en el Barrio San Juan.

La moto Yamaha XTZ 125cc robada por Salinas.

Salinas es conocido en el ambiente delictivo de la zona, habiendo perpetrado múltiples hechos en el Barrio San Juan y sus alrededores. En esta ocasión, el elemento sustraído fue una moto Yamaha XTZ 125cc, la cual fue recuperada tras la aprehensión.