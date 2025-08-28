Policiales > En Capital
Detuvieron a un conocido ladrón por el robo de una moto
POR REDACCIÓN
Efectivos de la Comisaría 28° lograron la aprehensión de Elian Jonatan Salinas, de 18 años y residente en Villa José Dolores, Rivadavia, luego de cometer un hecho ilícito de hurto y violación de domicilio. Los incidentes tuvieron lugar en la intersección de calle José Martí y 9 de Julio, Capital, donde una pareja resultó damnificada.
La intervención policial se produjo tras el aviso de que se estaba llevando a cabo un ilícito en la mencionada dirección. El personal fue comisionado rápidamente al lugar, culminando con la captura del acusado en la calle Pedro de Valdivia, entre Ibazeta y Río Bamba, en el Barrio San Juan.
Salinas es conocido en el ambiente delictivo de la zona, habiendo perpetrado múltiples hechos en el Barrio San Juan y sus alrededores. En esta ocasión, el elemento sustraído fue una moto Yamaha XTZ 125cc, la cual fue recuperada tras la aprehensión.
