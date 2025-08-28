Cultura y Espectáculos > En el ojo de la tormenta
Gimena Accardi llega al Teatro Sarmiento tras confesar infidelidad y separación
POR REDACCIÓN
La obra teatral "El Amor en los Tiempos del Olvido", protagonizada por Gimena Accardi y Andrés Gil, tendrá su función en San Juan el domingo 31 de agosto a las 20:30 horas en la Sala Principal del Teatro Sarmiento, ubicado en Avenida Alem (Norte) 34.
La puesta en escena relata la historia de amor de Juana y Abel, una pareja que tras años de plenitud se enfrenta al mayor desafío de sus vidas: un diagnóstico prematuro de Alzheimer. La narrativa explora cómo el amor incondicional se mantiene frente a una enfermedad que afecta la memoria y el transcurso del tiempo.
La presentación en San Juan ocurre en un contexto de particular atención mediática. días atrás, Gimena Accardi confirmó públicamente su separación de Nicolás Vázquez, revelando una infidelidad de su parte que generó un amplio debate en la opinión pública. Los precios de las localidades para la función han sido establecidos en tres categorías: Platea Baja (filas 01 a 14) a $37.000; Platea Baja (filas 15 a 20) a $35.000; y Pullman a $33.000. La obra se promociona como una conmovedora y sensible historia que trasciende el tiempo y la memoria.
