La nueva función de WhatsApp que revoluciona en el mundo de las redes sociales

El servicio de mensajería instantánea más popular del mundo, WhatsApp, está probando una nueva función que podría transformar la manera en que los usuarios manejan las llamadas no respondidas. La aplicación, propiedad de Meta, ha comenzado a implementar una herramienta que permite dejar un mensaje de voz, actuando como un contestador automático integrado en la conversación. Esta característica, actualmente disponible en la versión beta para Android, busca ofrecer una alternativa rápida y eficiente a las opciones que existían hasta ahora.

Anteriormente, cuando una llamada no era contestada, el usuario solo podía colgar y volver a llamar, o enviar un mensaje de texto de manera manual. Esta dinámica era poco fluida y a menudo resultaba frustrante. Con la nueva actualización, al no recibir respuesta, aparecerá una tercera opción en la pantalla: “Grabar mensaje de voz”. Al seleccionarla, la aplicación permite dejar una nota de voz que se enviará directamente al chat de la persona, junto con una notificación que indica que se ha perdido una llamada.

El proceso para dejar un mensaje de voz es sencillo y se adapta a diferentes situaciones. Una de las formas es directamente desde la pantalla de llamada perdida, donde se podrá grabar y enviar el audio de inmediato. La otra opción es para los usuarios que ven la notificación de llamada perdida en su chat, quienes podrán pulsar sobre ella para acceder a la función de grabar un mensaje, simplificando la comunicación sin necesidad de escribir un texto o iniciar otra llamada.

Nuevas funciones en WhatsApp

Esta novedad capitaliza el creciente uso de las notas de voz en la plataforma, donde, según datos de la propia empresa, se envían más de 7,000 millones de mensajes de este tipo cada día. Al integrar el "contestador" directamente en los chats, la herramienta mantiene un registro claro de la interacción, centralizando la información sin recurrir a aplicaciones externas.

Si bien la función está en fase de prueba y es exclusiva para un grupo selecto de usuarios beta en Android, se espera que, si las pruebas son exitosas, se lance para todos los usuarios en futuras actualizaciones. Con esta mejora, WhatsApp busca mantenerse competitivo y seguir ofreciendo soluciones que se adapten a la forma en que sus miles de millones de usuarios se comunican a diario.