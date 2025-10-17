El cantante chileno Alberto Plaza ofrecerá un concierto en San Juan el sábado 15 de noviembre de 2025. La presentación tendrá lugar en el Auditorio Juan Victoria, ubicado en 25 de Mayo Oeste 1215, con inicio programado para las 22:00 horas.

El evento contará con un sistema de localidades categorizadas cuyos valores presentan una escala de precios que va desde los $22.400 hasta los $67.200, según la ubicación elegida. Las categorías disponibles incluyen cinco opciones diferentes, con precios base que van desde $20.000 hasta $60.000, a los que se suman los cargos correspondientes.

La presentación del reconocido artista se enmarca en su trayectoria musical caracterizada por baladas y canciones de pop latino que han alcanzado amplia popularidad en el ámbito hispanoamericano. El Auditorio Juan Victoria, sede del concierto, representa uno de los espacios culturales más importantes de la provincia de San Juan.