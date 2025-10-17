País > Mar del Plata
Delincuentes engañaron y golpearon a un jubilado para llevarse 20.000 dólares
POR REDACCIÓN
Un jubilado de 84 años sufrió el miércoles por la tarde un violento robo en su vivienda del barrio Las Américas de Mar del Plata: delincuentes lo engañaron con el pretexto de dejarle unos sobres, lo golpearon dentro de la casa y escaparon con 20.000 dólares, informaron fuentes policiales y familiares.
El hecho ocurrió minutos después de las 17. Según el relato de la familia, una pareja se acercó a la puerta y convenció al hombre de “guardar unos sobres” porque supuestamente debían viajar; una vez ingresados, los agresores lo atacaron para exigirle el dinero. En pocos minutos los ladrones huyeron y fueron registrados por cámaras de la zona. En las imágenes se observa cómo los sospechosos se suben a un automóvil Fiat negro que los esperaba con el motor encendido; ese vehículo estaría ocupado por cómplices que facilitaron la fuga.
La nieta de la víctima, Camila, dijo que los asaltantes tenían entre 25 y 30 años y describió el golpe psicológico y físico que sufrieron: “Se llevaron los ahorros de toda su vida en cinco minutos”. La familia radicó la denuncia en la comisaría correspondiente y pidió justicia.
Efectivos de la División Policía Científica realizaron peritajes en la escena: secuestraron material y tomaron huellas, y el equipo técnico ya trabaja en el análisis de las imágenes aportadas por vecinos y la familia con la expectativa de identificar a los autores. Fuentes policiales confirmaron que la pesquisa permanece abierta y que se analizan las cámaras públicas y privadas del sector para reconstruir la ruta de escape.
La víctima recibió atención tras el asalto; la familia destacó no solo la pérdida económica sino el daño físico y emocional provocado por la agresión. “Sabemos que la plata no va a volver, pero queremos que paguen por el daño físico y mental que causaron y que no lo hagan con otras personas”, señaló Camila.
La investigación continuará con el cruce de filmaciones y el cotejo de huellas para intentar individualizar a los sospechosos y determinar la posible participación de una organización que operaría con el mismo modus operandi en estacionamientos y zonas comerciales de la ciudad.