Un jubilado de 84 años sufrió el miércoles por la tarde un violento robo en su vivienda del barrio Las Américas de Mar del Plata: delincuentes lo engañaron con el pretexto de dejarle unos sobres, lo golpearon dentro de la casa y escaparon con 20.000 dólares, informaron fuentes policiales y familiares.

El hecho ocurrió minutos después de las 17. Según el relato de la familia, una pareja se acercó a la puerta y convenció al hombre de “guardar unos sobres” porque supuestamente debían viajar; una vez ingresados, los agresores lo atacaron para exigirle el dinero. En pocos minutos los ladrones huyeron y fueron registrados por cámaras de la zona. En las imágenes se observa cómo los sospechosos se suben a un automóvil Fiat negro que los esperaba con el motor encendido; ese vehículo estaría ocupado por cómplices que facilitaron la fuga.

La nieta de la víctima, Camila, dijo que los asaltantes tenían entre 25 y 30 años y describió el golpe psicológico y físico que sufrieron: “Se llevaron los ahorros de toda su vida en cinco minutos”. La familia radicó la denuncia en la comisaría correspondiente y pidió justicia.

Efectivos de la División Policía Científica realizaron peritajes en la escena: secuestraron material y tomaron huellas, y el equipo técnico ya trabaja en el análisis de las imágenes aportadas por vecinos y la familia con la expectativa de identificar a los autores. Fuentes policiales confirmaron que la pesquisa permanece abierta y que se analizan las cámaras públicas y privadas del sector para reconstruir la ruta de escape.

La víctima recibió atención tras el asalto; la familia destacó no solo la pérdida económica sino el daño físico y emocional provocado por la agresión. “Sabemos que la plata no va a volver, pero queremos que paguen por el daño físico y mental que causaron y que no lo hagan con otras personas”, señaló Camila.

La investigación continuará con el cruce de filmaciones y el cotejo de huellas para intentar individualizar a los sospechosos y determinar la posible participación de una organización que operaría con el mismo modus operandi en estacionamientos y zonas comerciales de la ciudad.