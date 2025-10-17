En el marco de la tensión generada por el homicidio de Emir Barboza, un niño de siete años ocurrido en el Barrio Valle Grande de Rawson, aparecieron pintadas en la vivienda de uno de los detenidos como presunto autor del crimen. Mensajes como "Asesino HDP" y "Asesino" fueron plasmados en las paredes del cierre perimetral de la propiedad durante la madrugada de este viernes.

El hecho se produjo horas antes de la audiencia de formalización programada para las 13.00 en los tribunales locales, donde seis de los siete detenidos serán acusados formalmente por el homicidio. Los imputados son Alan Juan Bazán, Dante Emanuel Carrizo, Gonzalo José David Santander, Hernán Ariel Carrizo, Cristian Daniel Guarardo y Jonathan Javier Carrizo.

Publicidad

La situación en el barrio se mantiene conflictiva, registrándose enfrentamientos entre familias. Según se informó, los residentes de la vivienda marcada con las pintadas abandonaron el lugar debido al clima de violencia reinante en la zona.

Paralelamente, continúa la búsqueda de un octavo sospechoso del crimen, quien habría protagonizado la balacera en la que resultó muerto el menor. Existen versiones no confirmadas sobre una posible entrega voluntaria del prófugo a la Justicia durante el transcurso de esta jornada.