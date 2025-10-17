La FIFA informó que la venta de entradas para la Copa del Mundo 2026 ya superó el millón de boletos, a pesar de que solo 28 de las 48 selecciones están confirmadas. La final se jugará en East Rutherford, Nueva Jersey, y los boletos en el canal oficial de reventa alcanzan precios que van desde 9.538 hasta 57.500 dólares por asiento, generando una expectativa sin precedentes para un torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El interés global quedó reflejado en los registros: personas de 212 países y territorios aseguraron su lugar, con mayor demanda de Estados Unidos, México y Canadá, seguidos por Inglaterra, Alemania, Brasil, España, Colombia, Argentina y Francia. Para al menos 40 partidos se ofreció una cantidad limitada de entradas a 60 dólares, consideradas las de menor valor. Por ejemplo, el partido inaugural de Estados Unidos en Inglewood, California, tiene boletos que van desde 560 hasta 2.735 dólares, aunque en canales de reventa se detectaron precios que superan los 61.000 dólares.

El Mundial 2026 contará con 48 selecciones y 104 partidos distribuidos en 16 estadios, con alrededor de 7,1 millones de asientos a ocupar en los 39 días de competencia. Sin embargo, la FIFA aún no publicó la cantidad exacta de entradas disponibles por sede ni una tabla oficial de precios para cada encuentro.

El proceso de venta continuará en varias etapas: a partir del 27 de octubre se podrán adquirir boletos para partidos individuales o paquetes según sedes y equipos; una segunda ronda de sorteo se realizará entre mediados de noviembre y principios de diciembre, seguida de una tercera fase tras el sorteo final de equipos el 5 de diciembre. Antes del inicio del torneo, se habilitará la venta de localidades bajo un sistema de “primero en llegar, primero en ser atendido”.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, destacó la magnitud de la demanda: “La respuesta es increíble y refleja que el Mundial más inclusivo de la historia está inspirando a los aficionados de todo el mundo”. La organización confía en que la distribución escalonada de boletos permita satisfacer la enorme expectativa global, garantizando la asistencia a uno de los eventos deportivos más esperados de la historia.