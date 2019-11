La OEA pide anular las elecciones presidenciales en Bolivia y volver a realizarlas

La Organización de Estados Americanos (OEA) detectó irregularidades "muy graves" en las elecciones de Bolivia celebradas el pasado 20 de octubre, en las que Evo Morales fue reelegido para un cuarto mandato, y pidió una nueva celebración de los comicios, iniciativa que fue apoyada por el actual mandatario.



El informe de la OEA, elaborado por un equipo de 36 expertos de 18 países que desde el pasado 1 de noviembre evaluaba el proceso de votaciones, encontró, por ejemplo, una importante manipulación en el sistema informático de trasmisión y cómputo de resultados.



Respecto del sistema informático, los expertos revelan "fallas graves de seguridad en los sistemas tanto TREP (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares) como del cómputo final", reprodujo la agencia de noticias EFE.



Los especialistas, entre los que se encuentran abogados electorales, estadísticos, peritos informáticos, especialistas en documentos, en caligrafía, en cadena de custodia y en organización electoral, alertan de una "una clara manipulación" en la transmisión de datos.



"Las manipulaciones al sistema informático son de tal magnitud que deben ser profundamente investigadas por parte del Estado boliviano para llegar al fondo y deslindar las responsabilidades de este caso grave", añade el informe.



Entre las irregularidades mencionan "la existencia de actas físicas con alteraciones y firmas falsificadas", así como otras "inconsistencias".



"De 176 actas analizadas de la muestra que habían sido escrutadas en Argentina, el 38,07% presenta inconsistencias con el número de ciudadanos que sufragaron. Es decir, las actas reflejan un número mayor de votos que el total en las listas índice", detalla el informe a manera de ejemplo.



Los expertos admiten que "teniendo en cuenta las proyecciones estadísticas, resulta posible que el candidato Morales haya quedado en primer lugar y el candidato Mesa en segundo", pero "resulta improbable estadísticamente" que el actual presidente "haya obtenido el 10% de diferencia para evitar una segunda vuelta".



La OEA, por tanto, recomendó celebrar nuevas elecciones. "El equipo auditor no puede validar los resultados de la presente elección, por lo que se recomienda otro proceso electoral", señala el informe..



La Secretaría General de la OEA respaldó el trabajo del grupo auditor y manifestó que "la primera ronda de las elecciones celebrada el 20 de octubre pasado debe ser anulada".



"El proceso electoral debe comenzar nuevamente, efectuando la primera ronda tan pronto existan nuevas condiciones que den nuevas garantías para su celebración, entre ellas una nueva composición del órgano electoral", señaló en otro comunicado la Secretaría General.



Además, puntualizó que "la situación en el país exige a los actores gubernamentales (primordialmente) y políticos de las diferentes opciones, así como a todas las instituciones actuar con apego a la Constitución, responsabilidad y respeto por las vías pacíficas".



Bolivia enfrenta una grave crisis desde la proclamación de Morales como ganador de los comicios, los cuartos a los que se presentó desde su llegada al poder en enero de 2006.



La oposición y movimientos cívicos denunciaron que hubo un fraude electoral, por lo que exigen la renuncia del mandatario y la convocatoria de nuevas elecciones.



Las protestas causaron al menos tres muertos en enfrentamientos entre partidarios y contrarios a Morales y 384 heridos, según datos de la Defensoría del Pueblo.



El pasado lunes, el canciller de Bolivia, Diego Pary, denunció ante la OEA en Washington un "golpe de Estado en camino" en su país, del que responsabilizó al líder del Comité Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y al candidato y ex presidente de ese país Carlos Mesa, quien se ubicó en segundo puesto en la votación de octubre.



No desechó, sin embargo, la posibilidad de una segunda vuelta y, luego de conocerse el informe pericial, el propio Morales anunció que, tal como lo había prometido, habrá nuevas elecciones.



Sin embargo, los jefe de la oposición le reclaman ahora al presidente que no se presente a esos comicios porque lo hacen responsable de la fallida elección del 20 de octubre.