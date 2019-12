La oposición bonaerense aseguró que falta un mayor debate para aprobar la Ley Impositiva

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Legisladores de la oposición bonaerense explicaron los motivos por los que no dieron quórum para aprobar el proyecto de Ley Impositiva 2020 y Alex Campbell, vicepresidente del bloque de diputados de Juntos por el Cambio, afirmó que "el gobernador busca una victoria personal a costa del esfuerzo de los bonaerenses".



El diputado destacó que "el proyecto se presentó en nochebuena y se pretendía aprobar en un trámite express. Es por eso que nos tomamos el tiempo para analizarlo y llevarle una propuesta acorde a la situación económica al gobierno, pero no quisieron escuchar y siguen con este paquete impositivo que es un impuestazo para los habitantes de la Provincia".



"Un impuestazo de esta magnitud sobre las familias bonaerenses, los sectores de la producción y el campo es perjudicar a los que producen y trabajan día a día para que la Provincia crezca. Vamos a seguir aportando gobernabilidad, dialogando y consensuando para que el Poder Ejecutivo pueda contar con herramientas pero no vamos a ser cómplices de un impuestazo por arriba de la inflación".



En el mismo sentido el presidente del bloque de senadores de Juntos por el Cambio, Roberto Costa, declaró que "nuestro primer planteo fue sobre el impuesto inmobiliario rural y el impuesto inmobiliario urbano. Ellos nos dijeron que estaban dispuestos a dialogar, pero hoy nos dijeron que del 75 por ciento no querían hablar, porque si lo cambiaban no era la ley de ellos. Ese es el problema, creer que la ley era de ellos. La ley es para todos los bonaerenses".



"Este bloque mostró y seguirá mostrando siempre su vocación de diálogo, nuestro objetivo no es entorpecer el desarrollo del gobierno, pero no vamos a permitir un impuestazo", finalizó.



Por su parte, el diputado bonaerense de Juntos por el Cambio, Maximiliano Abad, expresó que "colaboramos en muchas cosas en estos días, pero esta ley no es para unos pocos, afecta a 2,6 millones de bonaerenses y no lo vamos a aceptar".



En tanto, el intendente de Vicente López, Jorge Macri, aseguró que desde la oposición, al no dar quórum en el Senado bonaerense para el tratamiento del proyecto de Ley Impositiva del Ejecutivo provincial, "no trabamos la gobernabilidad, sino que buscamos una ley de consenso".



"Esta ley es un proyecto de mucho impacto, extenso, complejo, si es necesario darle tratamiento en extraordinarias con algo consensuado lo haremos, nuestros equipos técnicos están dispuestos a trabajar y les daremos las herramientas pero con un consenso. No es el problema de interlocución sino que no diremos que sí a un 75 por ciento, a algo que supere la inflación", afirmó Macri en conferencia de prensa en la Legislatura bonaerense de La Plata.



El intendente de La Plata, Julio Garro, destacó que "se venía trabajando bien pero eso (aumentos del 75 por ciento) no se podía aceptar; estamos para colaborar los intendentes, mientras resaltó que "la tasa municipal de La Plata aumentó un promedio del 45 por ciento. No es verdad que la gente va a pagar valores más elevados".