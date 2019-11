La Pampa demandó nuevamente a Nación por fondos coparticipables afectados por baja de impuestos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Fiscalía de Estado de La Pampa presentó ante la Corte Suprema de Justicia una nueva demanda contra el gobierno nacional, en la cual exige la remisión de fondos a raíz de la caída en la coparticipación por baja del IVA e Impuesto a las Ganancias y pidió que los cálculos los haga la Comisión Federal de Impuestos.



En la presentación, cuyos argumentos esgrimió el Procurador General de Rentas, Hernán Pérez Araujo, La Pampa solicitó "que se intime de manera inmediata el cabal cumplimiento de la medida cautelar a la que hizo lugar la Coste Suprema de Justicia de la Nación, cuando solicitó que no se toquen los fondos de las provincias para hacer efectivas las medidas dispuestas por los Decretos 561 y 567, del año 2019".



Pérez Araujo, recientemente electo diputado nacional, declaró que "además de entender que no se está cumpliendo, no hemos consentido la estimación" de caída de ingresos "que hace Nación en cuanto a (la supresión del) IVA" en productos de primera necesidad "y tampoco aceptamos el hecho de que ellos digan que no hay disminución en lo recibido por las provincias en el tema de Ganancias", impuesto también morigerado por la administración central.



"A través de las presentaciones que efectúa el Estado Nacional, nosotros entendemos que se limitaron a denunciar un presunto costo fiscal derivado de la disminución del Impuesto a las Ganancias y la eliminación del IVA, y entendemos que ese costo fiscal está estimado pero no lo podemos verificar", agregó.



También sostuvo ante la prensa que "atento a esto y a que no se da cumplimiento cabal y efectivo a la medida cautelar, solicitamos que se intime al Estado Nacional al cumplimiento de la medida y de manera inmediata la intervención de la Comisión Federal de Impuestos para que dicho organismo determine efectivamente la forma en la que debe ser cumplimentada la medida dictada por la Corte Suprema de Justicia",



En la presentación además pidió que "se informe el valor real del impacto fiscal por la medida adoptada mediante los decretos mencionados anteriormente".



Tras las PASO, el presidente Mauricio Macri rebajó el IVA a productos de la canasta básica y redujo el Impuesto a las Ganancias por decreto, con lo que afectó los fondos de coparticipación de quince provincias, entre ellas La Pampa, las que hicieron una presentación en la Corte que les dio la razón y le pidió al Gobierno Nacional que compense con fondos propios.



Como Nación devolvió solo una parte, dijeron voceros, ahora La Pampa y otras provincias reclaman más y sostienen que el monto debe determinarlo la Comisión Federal de Impuestos.