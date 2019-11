La prioridad del gobierno de Alberto Fernández será "encarar la emergencia", dijo Santángelo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El economista Rodolfo Santángelo pronosticó hoy que la prioridad del gobierno de Alberto Fernández será "encarar la emergencia" y que ese objetivo puede ser exitoso si logra alcanzar una "estabilidad política, con gobernabilidad y con un poco de prudencia".



"Va a venir una administración cuya prioridad va a ser encarar la emergencia. Con instrumentos habituales en Argentina, como el control de cambio, una política monetaria más expansiva y, contrariamente a lo que creen colegas míos, la pueden llevar adelante", dijo el presidente de la consultora Macroview este mediodía, al participar de un panel en el marco del 60ª Congreso de Alacero, en el hotel Hilton.



"Con estabilidad política, con gobernabilidad y con un poquito de prudencia, la coyuntura puede salir razonablemente bien y la Argentina puede zafar", sostuvo el socio de Carlos Melconian.



"No estoy con pronósticos "bombísticos" (sic) de corto plazo", agregó Santángelo, para luego advertir que "si el manejo de la coyuntura les sale bien (al futuro gobierno), ahí sí van a tener que trabajar más" para corregir los problemas estructurales que enfrenta la economía argentina.



En su exposición, el economista señaló que la agenda de emergencia que deberá encarar el próximo gobierno comprende " la reestrucutración de la deuda, que es un tema clave y la primera tarea a llevar adelante".



A esto se suma la "desindexación del gasto público, incluyendo la cuestión previsional y los subsidios al sector energético, entre otras cuestiones. Y vamos a tener que tener un mercado cambiario segmentando, porque este experimento del dólar libre, único y sin control de cambio, no funcionó, por eso tenemos que ir a algo mucho más básico y elemental".



En el tramo final de su exposición, en el marco de un panel que moderó el politólogo Andrés Malamud, Santángelo dijo que "estoy relativamente 'confiadito'" respecto al próximo gobierno y aventuró que -esto último con una cierto toque de ironía- si sus predicciones no se cumplen "me voy a tener que retirar".