La provincia de Buenos Aires trabajará para mejorar la atención de los ex combatientes de Malvinas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, recibió hoy a integrantes de la Federación de Veteranos de Guerra de la provincia de Buenos Aires y del Programa de Salud del Veterano de Guerra Bonaerense, con el objetivo de mejorar la calidad de asistencia que reciben los ex combatientes y sus familias, se informó hoy oficialmente.



De la reunión también participó el viceministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak, y la subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencia de Género, Julieta Calmels, detalló un comunicado de la cartera provincial.



"Fue un primer encuentro altamente positivo, nos presentamos para tener una continuidad con el Programa porque, si bien existe hace mucho tiempo, tenemos nuestras necesidades y acordamos armar una mesa de trabajo con ideas claras de lo que vamos a profundizar, y cómo vamos a organizarnos con esta nueva gestión", sostuvo Horacio Szerman, el secretario de Salud de la Federación de Veteranos.



El Programa de Salud del Veterano de Guerra Bonaerense depende del Ministerio de Salud de la Provincia, y nació por iniciativa de los mismos ex combatientes.



La coordinación central funciona en el hospital provincial Ramón Carrillo de Tres de Febrero, y cuenta con sedes en Bahía Blanca, Quilmes, La Matanza y Mar del Plata.



La coordinadora del Programa, Lilia Álvarez Marimón, médica psiquiatra que estuvo presente en la reunión, detalló que "hace 23 años que brindamos atención a los veteranos de guerra y a todo su grupo familiar en distintos efectores sanitarios, y contamos con psicólogos, psiquiatras y agentes de salud que en muchos casos son ex combatientes que conocen bien la problemática".



También estuvieron presentes la psicóloga Graciela Pérez, del Centro de Veteranos de Quilmes; Guillermo Rezk, secretario de la Federación de Veteranos de Guerra de la Provincia de Buenos Aires; y Luis Martín Higueras, vicepresidente del Centro de Veteranos de Punta Alta.