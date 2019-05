La reina murguera que ama el baile y la música

Emocionada hasta las lágrimas. Es que María Mercedes Pérez lo sabía antes de que la consagraran ganadora. Era todo un logro y sueño cumplido. Fue así que cuando dieron a conocer su nombre largó unas lágrimas de emoción de esos bellos ojos azules.

María es oriunda de Rawson y asiste al Centro de Jubilados Tercera Primavera, lugar que la elogió para estar ahora donde está, ser la Reina del Adulto Mayor.

“Estoy muy agradecida, es mucho para mí. Estoy muy agradecida a todos. Las de hoy fueron muchas emociones juntas. Aparte de esta coronación llegó mi único hijo varón de Buenos Aires para llevarme al escenario. Fue una gran sorpresa”, dijo María, que se le quebraba la voz cuando hablaba por la emoción que sentía.

Es mamá de cuatro hijos, tres mujeres y un varón, con once nietos y viuda. Su vida siempre estuvo dedicada a sus hijos y ahora quiere vivir por sí misma.

“Amo a mis hijos, siempre hice todo por ellos por ello siempre me apoyan. Mis once nietos que siempre están conmigo y me ayudan a seguir con esta alegría que tengo de seguir viviendo a esta altura de mi vida”, manifestó la flamante reina, quién tiene como hobbie bailar y forma parte de una murga.

“La murga es mi cable a tierra, amo el baile. Asisto a la murga de adultos mayores de mi centro de jubilados y me encanta”, contó María quién inmediatamente agregó “lo que me está pasando es muy lindo. Estoy muy emocionada el poder estar acá y dar toda la alegría que tengo a los demás”.