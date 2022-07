Emilia Soler salió victoriosa de su primera batalla en La Voz Argentina. La artista sanjuanina compitió contra Salustiano Zavalía en la etapa de "Las Batallas" y tras una impecable interpretación y varios elogios, fue la elegida de Lali, para continuar en el programa.

En una noche cargada de nerviosismo y ante la mirada atenta de los 5 jurados, la cantante Emilia Soler, junto a Salustiano, interpretaron una versión del tema "Shop Shop Song" de la cantante Cher. Arriba del "ring" los cantantes dieron una pelea en dónde ambos se lucieron y no solo en lo musical, sino también desde la actuación.

Publicidad

En el momento de la devolución, Ricardo Montaner reconoció que ambos brillaron sobre el escenario, mientras que La Sole dijo que los intérpretes llegaron al corazón del público y no pudo decidirse por uno de ellos. Finalmente, la decisión estaba en manos de Lali, quien expresó lo que cada uno de los cantantes le transmitió durante la performance. "Quiero felicitarlos, ambos me representan, es un honor tener una voz como la tuya Emi" dijo la cantante y actriz entre lágrimas, para finalmente elegir a la sanjuanina que se mostró emocionada. "Sinceramente, pensé que me iba a mi casa", dijo Emilia.

El siguiente paso dentro de la competencia, serán los knockouts, en donde los participantes de un mismo equipo, se enfrentaran entre ellos nuevamente, pero interpretando canciones diferentes, que podrán elegir. En esta etapa, los jurados serán los encargados de decidir quienes pasen a la última instancia, donde serán elegidos por el voto de la gente.

Emilia se presentó por primera vez en el reality el pasado 13 de junio. En la instancia de las audiciones a ciegas, logró cautivar a todo el jurado, pero finalmente, eligió el "Team Lali", con el que se presentó en la noche de este miércoles.