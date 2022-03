La sanjuanina Román perdió su título mundial: no pudo con la australiana Ebanie Bridges

Este sábado, la sanjuanina Cecilia Román no pudo con la australiana Ebanie Bridges y perdió su título mundial de la categoría Gallo de la Federación Internacional de Boxeo tras una decisión unánime del jurado.

La velada fue en el Arena Quarter de Leeds, West Yorkshire, Inglaterra. Se trata del primero en el Reino Unido en tener una orientación en forma de abanico, con una capacidad de 13.781 espectadores.

En ese escenario las autoridades decretaron 100-91, 97-93 y 97-93 en las tarjetas que le otorgaron el cinturón a la australiana.

La sanjuanina fue dueña del título de la FIB desde el 2017, cuando venció a Carolina Raquel Duer, desde ese año defendió su corona siete veces, hasta ahora.

Además de la defensa del título de Román, hubo dos peleas más por títulos: Kiko Martínez vs. Josh Warrington por el título mundial FIB y Maxi Hughes vs. Ryan Walsh, por el título mundial IBO de peso ligero, destacándose, además el enfrentamiento entre Dalton Smith y Ray Moylette, a diez rounds, peso súper ligero.

🗣 AND THE NEWWWW@EbanieBridges is the IBF World Bantamweight Champion 👑#MartinezWarrington2 pic.twitter.com/PQZuhc5dNs