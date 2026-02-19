El Teatro del Bicentenario abrirá su 10ª temporada con una propuesta internacional e inmersiva que marcará el tono de un año atravesado por la celebración de su décimo aniversario. Bajo el título “Reflejos de Macondo”, el concierto experiencia se presentará el viernes 13 de marzo con doble función, a las 19 y 22 horas, y tendrá la particularidad de situar al público sobre el escenario de la Sala Principal.

La directora del teatro, Silvana Moreno, explicó a DIARIO HUARPE que 2026 tiene un significado especial para la institución. “El Teatro del Bicentenario se inauguró el 21 de octubre de 2016, así que esta temporada estamos celebrando durante todo el año el décimo aniversario, los 10 años del teatro”, señaló. Y agregó: “Lo que buscábamos para hacer la apertura de la temporada número 10 era un espectáculo que de alguna manera nos mostrara o invitara al público de San Juan a vivir una experiencia diferente, también pensando en estos próximos diez años”.

La propuesta está inspirada en Cien años de soledad, la emblemática novela de Gabriel García Márquez, y reúne a la pianista española María José de Bustos con el fotógrafo colombiano Óscar Perfer. La obra propone un cruce entre música en vivo, fotografía en gran formato y textos tomados del universo de Macondo.

“Este concierto experiencia se denomina Reflejos de Macondo y es un espectáculo multidisciplinar que viene de la mano de dos artistas internacionales”, detalló Moreno. Según describió, habrá “una vinculación entre lo musical, con un repertorio al piano que nos llevará por obras de Debussy, Chopin, Schubert y Erik Satie, y por otro lado una serie de fotografías en gran dimensión que van representando a los personajes de Macondo”.

Uno de los rasgos más distintivos será la disposición escénica. “El público va a estar situado específicamente en el escenario. Es una apuesta bastante íntima que busca un acercamiento entre los artistas y la audiencia”, subrayó la directora. El aforo será reducido: “Tenemos un poco menos de 200 lugares en cada una de las funciones. No tenemos los 1.000 tickets habilitados como el público está acostumbrado”.

La experiencia culminará con una degustación de vinos y un encuentro con los artistas, generando un espacio de intercambio directo. “Claramente, es una experiencia muy especial. No va a suceder en otras ocasiones durante el año por las características de la puesta”, afirmó Moreno.

Década de crecimiento

La apertura de la temporada 10 también funciona como síntesis de un recorrido institucional. Moreno destacó que desde su primera temporada formal en 2017 el teatro fue asumiendo desafíos artísticos y técnicos de creciente envergadura. “Si uno mira el escalonado de producciones originales, ha permitido que el teatro pueda sostenerse frente a grandes producciones invitadas y reposiciones completas”, explicó.

En ese sentido, puso en valor el trabajo técnico local: “El gran fuerte que tiene hoy el Teatro del Bicentenario son los técnicos que se han formado ahí y que pueden sostener obras de calidad internacional con manos sanjuaninas”.

Además, resaltó la calidad acústica de la Sala Principal, recientemente elogiada por músicos que participaron del cierre del Festival de Jazz. “Estamos muy contentos y muy orgullosos de que la acústica se haya lucido en ese sentido. Dicho por los propios artistas”, señaló.

Entradas y lanzamiento

La presentación oficial de toda la temporada 2026 será el jueves 12 de marzo. En tanto, las entradas para “Reflejos de Macondo” ya están disponibles en boletería y a través de la plataforma TuEntrada.com, con beneficios y descuentos vigentes.

“Va a ser un espectáculo que creemos va a sorprender”, concluyó Moreno. Y reiteró la invitación: “Quienes estén interesados, que se apuren a comprar sus lugares”, recordando la capacidad limitada de esta experiencia que abrirá el telón de un año histórico para el Teatro del Bicentenario.