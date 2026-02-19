Comenzó el paro nacional de la CGT: sin colectivos, bancos ni docentes en San Juan

Este jueves 19 de febrero de 2026, la Confederación General del Trabajo (CGT) lleva adelante un paro general por 24 horas en todo el país en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional. La medida de fuerza tiene un fuerte impacto en San Juan, donde la actividad se encuentra prácticamente paralizada.

Servicios afectados en la provincia

Desde las primeras horas de la jornada, los sanjuaninos enfrentan importantes restricciones en servicios esenciales:

Transporte público : No funciona el servicio de colectivos en toda la provincia tras la adhesión confirmada por UTA.

Bancos : Todas las entidades financieras permanecen cerradas por el cese total de actividades dispuesto por La Bancaria.

Educación : Sin clases en escuelas públicas y privadas de todos los niveles, incluyendo la Universidad Nacional de San Juan.

Salud: Hospitales y centros de salud públicos atienden únicamente con guardias mínimas.

Amplio respaldo sindical

El mapa de adhesiones en San Juan es extenso y abarca a los principales gremios de la provincia:

Docentes: ADICUS (docentes universitarios), UDAP, UDA, AMET y SADOP (docentes de colegios privados) confirmaron su plegamiento a la medida.

Bancarios: La Bancaria advirtió que "la ley que se pretende aprobar constituye un grave retroceso en materia de derechos laborales".

Transporte: La UTA se sumó al considerar que la reforma implica un "cercenamiento de derechos laborales".

Industria: La UOM San Juan también adhiere y lanzó un contundente mensaje a los legisladores nacionales para que no acompañen la iniciativa oficial.

Salud: ATSA y el Sindicato Médico garantizan solo guardias mínimas en los hospitales públicos.

Administración pública y otros sectores: UPCN San Juan, SUOEM, Luz y Fuerza y la Unión Judicial completan el amplio espectro de gremios que se sumaron a la protesta.

Fundamentos de la medida

Desde los gremios coinciden en señalar que el paro es en defensa del salario, la estabilidad laboral y las condiciones de trabajo. Advierten que la reforma laboral que impulsa el Ejecutivo nacional afecta derechos históricos de los trabajadores.

La medida se extenderá durante toda la jornada del jueves, con el objetivo de visibilizar el rechazo del movimiento obrero al proyecto de reforma. Se espera que durante el día se realicen distintas actividades y movilizaciones en puntos clave de la provincia, aunque hasta el momento no se han reportado incidentes de relevancia.

Se recomienda a la población tomar los recaudos necesarios ante la falta de transporte y la suspensión de actividades bancarias y administrativas durante toda la jornada.