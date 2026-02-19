La cordillera de San Juan será escenario de una nueva inversión privada enfocada en infraestructura turística. La empresa Nielsen Logística y Expediciones avanzará con la construcción y remodelación de baños de agua termal en el Refugio La Brea, ubicado en el departamento Iglesia, en el área de influencia del Parque Nacional San Guillermo.

El proyecto fue confirmado por Pablo Nielsen, propietario de la firma, quien explicó que la decisión empresarial se consolidó tras un cambio clave en la zona: la mejora en los caminos de acceso, históricamente condicionados por lluvias y dificultades logísticas.

Publicidad

“El principal problema que teníamos era el camino. Las lluvias rompían el acceso y eso hacía muy difícil sostener una operación estable. Hoy podemos proyectar inversiones con otra previsibilidad”, señaló en diálogo con San Juan en Noticias de Radio Mitre 95.1.

Baños termales como diferencial

Desde la empresa señalaron que la construcción de baños de agua termal apunta a mejorar la experiencia del visitante y fortalecer la oferta de servicios en un segmento que viene creciendo en San Juan: el turismo de alta montaña.

“La Brea es uno de los pocos refugios activos en esta zona de la cordillera. Apostamos a que la infraestructura marque una diferencia real para el turista”, indicó Nielsen.

El refugio opera durante todo el año, sujeto únicamente a eventuales restricciones climáticas o disposiciones del Parque Nacional San Guillermo.

Publicidad

Uno de los ejes centrales del proyecto será la contratación de mano de obra local. Nielsen Logística prevé incorporar trabajadores de la zona para las tareas iniciales vinculadas a la remodelación y construcción.

“Vamos a contratar gente de Iglesia. Siempre priorizamos el recurso humano local porque además de generar trabajo, son quienes mejor conocen la dinámica del terreno”, afirmó el empresario.

Publicidad

A esto se suma la utilización de guías locales en las expediciones y actividades turísticas que se desarrollan en la zona.

Obras en plena alta montaña

El Refugio La Brea se encuentra a 3.800 metros sobre el nivel del mar, en un entorno marcado por condiciones climáticas extremas. Desde Rodeo, el acceso implica recorrer aproximadamente 150 kilómetros, en gran parte por caminos de tierra. Allí se ejecutarán trabajos que contemplan una primera etapa de desarme y acondicionamiento de la estructura existente, seguida por la construcción definitiva de los nuevos baños termales.

“Estamos trabajando contrarreloj. El invierno nos apura porque en esa altura las condiciones climáticas se vuelven mucho más duras. La idea es terminar todo dentro de dos meses”, explicó Nielsen.

El empresario remarcó que la obra requiere planificación técnica específica debido al entorno geográfico. “Es una zona de mucho viento. Si la infraestructura no está bien pensada, el clima la puede deteriorar rápidamente. Por eso queremos hacerlo bien desde el inicio”, sostuvo.

El desafío de invertir en cordillera

Más allá del atractivo del proyecto, Nielsen reconoció que operar e invertir en alta montaña implica una ecuación económica compleja.

“Los costos se encarecen mucho. Tenemos muchos kilómetros de camino de tierra, el traslado es complicado y además necesitamos operar con generadores de energía en plena cordillera”, detalló.

La logística y las distancias representan uno de los principales factores de impacto en la inversión. “No es lo mismo construir en la ciudad. Cada traslado, cada equipo y cada material tiene un costo adicional. Es parte del riesgo empresario que asumimos”, agregó.

Desde la firma remarcaron que la obra no responde a una mirada coyuntural, sino a una estrategia de largo plazo vinculada al turismo de altura.

“Estamos convencidos de que la cordillera sanjuanina tiene un enorme potencial turístico. Queremos que esta infraestructura realmente eleve la calidad de la experiencia”, concluyó Nielsen.

Con la construcción de baños termales como pieza central, la inversión privada vuelve a posicionarse en la alta montaña sanjuanina, en una combinación donde infraestructura, turismo y desarrollo local avanzan de manera simultánea.

Dato

Para mayor información sobre las excursiones y demás, ponerse en contacto al 2644169511-