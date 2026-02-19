El Gobierno de Chile dispuso el cierre temporal del Paso Internacional Los Libertadores, también conocido como Cristo Redentor, debido al hallazgo de un mosquito sospechoso de ser Aedes aegypti, vector transmisor del dengue. La interrupción del tránsito comenzará este jueves a las 10 y se extenderá hasta las 12 del viernes.

La decisión fue informada por la Delegación Presidencial Provincial de Los Andes y se adoptó en coordinación con autoridades argentinas. El objetivo es permitir la aplicación de tratamientos químicos y tareas de desinfección en el complejo fronterizo, luego de la detección de un ejemplar adulto altamente sospechoso del mosquito transmisor de enfermedades.

Publicidad

El Aedes aegypti es el principal vector del dengue, pero también puede transmitir fiebre amarilla, zika y chikungunya. Por este motivo, el Ministerio de Salud chileno decretó el 29 de enero una alerta sanitaria tras detectar el insecto en el aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago, lo que activó protocolos de vigilancia epidemiológica en distintas regiones del país.

La medida preventiva en el paso internacional se da en un contexto de refuerzo de controles sanitarios en Chile, que se extienden desde la región de Arica y Parinacota hasta Los Ríos. Las autoridades buscan evitar la eventual transmisión local de enfermedades asociadas al mosquito.

Publicidad

Hasta el momento, Chile no registra circulación local de dengue, zika, chikungunya ni fiebre amarilla en su territorio continental. Sin embargo, el cierre del principal cruce fronterizo con Argentina apunta a minimizar riesgos y reforzar las acciones de control sanitario en un corredor clave que conecta Santiago con Mendoza.