La trompeta y las cuerdas se combinan en el "viaje nocturno" que propone el nuevo disco de Tallarita

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El músico Miguel Tallarita lanzó “Cazador nocturno”, un nuevo disco en el que combina su trompeta con una sección de cuerdas conducidas por Alejandro Terán, lo cual lo sitúa en un plano sonoro muy distinto al toque latino de su anterior trabajo “Con Todo Band”.



“Yo lo veo como una película que transcurre en la noche, como si fueran pasando las horas y te va contando una aventura en la noche. Tiene mucho de las bandas sonoras de (Ennio) Morricone”, definió el trompetista a Télam, al hablar de la placa disponible en plataformas digitales y en formato vinilo.



El artista, reconocido por aportar su toque a figuras tan disímiles como Carlos “El Indio” Solari, Palito Ortega, La Beriso y Memphis la Blusera, entre otros, celebró además el resultado que deriva de la asociación entre la trompeta y las cuerdas de Terán.



“Es otro color. Me encanta. Mis discos favoritos son los de Clifford Brown y Chet Baker con cuerdas. El color de la trompeta se amalgama muy bien tocándolo de determinada manera, no como si tocaras en una orquesta de salsa. Uno cambia el color y cambia la intención. Lo que sale de vos es mucho más íntimo. En la orquesta de salsa, al estilo de mi anterior trabajo, es todo más estridente, más gritado”, definió Tallarita.



Con arreglos de Terán, quien coescribió los temas y además ejecuta la viola y el saxo tenor; y producción de Nelson Pombal, quien toca la la guitarra eléctrica; “Cazador nocturno” presenta una banda de lujo, que incluye a Fernando Samalea, en batería; Sebastián Schachtel, ex La Portuaria y actual Las Pelotas, en teclados; Nico Rainone, en bajo; Javier Casalla, en violín; Juan Canosa, en trombón; y Lucas Argomedo, en cello.



Completan el combo, Guillermo Rubino, en violín; Martcho Mavrov, en corno francés; y Mariel Fuertes y María Magdalena González, en coros.



En diálogo con esta agencia, Tallarita brindó detalles de su nuevo trabajo, editado por Aqua Records y cuyo vinilo puede conseguirse exclusivamente en la disquería Zival's, lo comparó con su anterior placa y analizó su estilo e influencias.



Télam: ¿Cómo le resultó este trabajo conjunto con Terán?



Miguel Tallarita: Es la persona idónea para este disco porque nos conocemos desde que empezamos a tocar juntos en La Portuaria. Él conoce todos mis yeites y mi forma de tocar. Muchos solos los escribió él y los adoptó a mi forma de tocar. Es el mejor productor que podría tener.



T: En su anterior disco grabó covers de artistas muy disímiles ¿Cómo evalúa el grado de dificultad en cada caso, teniendo en cuenta que en esta placa sólo hay temas propios?



MT: Es mucho más lindo cuando el tema es tuyo. Lo tenés en la cabeza y le das la impronta que querés. Hay temas que muchas veces los tenés que tocar de determinada manera para que suenen a la manera del artista al que estás homenajeando.



T: ¿Cómo fue ponerse al frente de esta superbanda? ¿Complica para las presentaciones en vivo el hecho de que muchos de ellos sean músicos con una actividad muy intensa?



MT: Es una gran responsabilidad pero sentís que todo fluye, no tenés que hacer ningún esfuerzo. Cuando estás con gente que toca bien, te hace tocar mejor. En este caso, fue un placer, todo volaba. Tocar encima de la batería de Samalea, por ejemplo, es como ir sobre una alfombra. La idea es presentarlo en vivo el año que viene en un escenario grande. Respecto a la continuidad, en realidad lo lindo de las cosas es que no tengan tanta continuidad. Me encantaría tocar una vez por mes, pero si lo hacés muy seguido es como que empieza a perder esa magia.



T: Si bien la música instrumental siempre es difícil que alcance un gran nivel de popularidad, aquí hay muchos músicos conocidos que le dan un plus ¿Qué futuro vislumbra para este disco?



MT: Está hecho con todo el amor, la pasión y dimos lo mejor. Ojalá se pase en las radios. Cuanto a más gente llegue, mejor. Me gusta hacer música popular. Cuando escucho alguna canción de mi anterior disco en la radio o usan algo como cortina en la tele, me llena de emoción. Así como me gusta tocar con artistas masivos y ver cómo el show es una fiesta para la gente. Ojalá llegue a mucha gente.



T: ¿Siente que este disco se parece a algo de todos los trabajos que realiza con otros artistas?



MT: No, para nada. Por supuesto, cuando uno toca y compone, está saliendo toda la música que escuchó. A la hora de componer, después te das cuenta que tal vez alguna cosa viene de determinado lugar.



T: El disco se llama “Cazador nocturno”. ¿Qué significado tiene para usted la noche?



MT: A la noche vuelan los ángeles y dan más ganas de escribir. Uno está más inspirado a la noche. Este disco lo imagino ideal para escuchar de noche, tomando un trago relajado.