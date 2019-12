La UCA revisó "a la baja" sus proyecciones sobre la pobreza que informará el Indec

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, Agustín Salvia, confirmó hoy que revisaron a la baja sus proyecciones sobre el nivel de pobreza que informará el Indec para el tercer trimestre de 2019 que, en lugar del 39,2% que habían estimado a principios de diciembre, finalmente daría un nivel de entre el 33 y el 34,3%.



En esa línea, Salvia explicó que hicieron la corrección en base al informe de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec, que mide los ingresos familiares, cuyos datos, sostuvo, le resultaron "muy extraños" ya que "esperábamos números más altos" de pobreza.



"Según el último informe de Indec de ingresos, se estimaría que la pobreza del tercer trimestre de este año daría entre el 33 y 34,3 por ciento", apuntó Salvia en una entrevista con radio Mitre.



Al respecto, Salvia explicó que el Indec "no mide por trimestre la pobreza, sino por semestre" y que si bien habrá que esperar hasta marzo próximo para conocer el informe sobre pobreza del segundo semestre de este año, dijo que cuando mira la proyección "resultaría extraño".



"En el primer trimestre teníamos 36,8% de pobreza y en el tercer trimestre esperábamos que creciera hasta el 39,2%", dijo Salvia, que fundamentó las proyecciones en el hecho de que durante ese tiempo "aumentó la inflación y cayó la demanda de empleo".



"Siempre tenemos uno o dos puntos arriba del Indec, pero esto es mucho", aseguró Salvia, en referencia al índice de pobreza que elabora la UCA que el 5 de diciembre informó que, al tercer trimestre de 2019, el 40,8% de los argentinos era pobre y el 8,9% indigente.



Ahora, dijo Salvia, "habrá que esperar los microdatos" para comprender los motivos de este cambio, a pesar de que defendió que "la información no tuvo un calce político sino informativo".



"Esperamos números más altos", afirmó Salvia, que destacó que los cerca de seis puntos de diferencia entre su medición y la que podría informar el Indec equivale a 1,5 millones de personas.



Por otra parte, dijo que "un 25% de la población es crónicamente pobre" en Argentina y que esto responde a que "hay problemas estructurales en el país, donde no hay ciclos de consumo ni de creación de empleo".



"No es un problema de un dato: es el problema de una política de Estado, de crecimiento y desarrollo, no solo de estabilización", sostuvo el director del observatorio de la UCA.



Por último, estimó que si la inflación lograra bajar en los próximos meses mejorará el poder adquisitivo de los salarios, por lo que es muy probable que baje el nivel de pobreza, aunque de no haber medidas de fondo "en el mejor de los escenarios posibles conseguiremos volver al nivel base del 25%".



"Lo que presentamos es algo que no se agrava o mejora sustancialmente con un ciclo económico favorable o desfavorable. Lo que necesitamos es una política armonizada", aseguró Salvia, y agregó que para que ello ocurra hace falta tanto "el arte de la política como una sociedad comprometida con su propio destino".



Y cerró: "Las políticas activas de crecimiento y desarrollo son necesarias. Necesitamos más mercado interno, pero también más exportación. Venimos teniendo una trampa de pobreza".