La UIA sobre el bono: “Es peligroso y compromete a empresas y empleos”

Directivos de la Unión Industrial Argentina (UIA) cuestionaron la intención del Gobierno de otorgar un bono salarial para los empleados del sector privado, por entender que "es peligroso" y "compromete a empresas y empleos".

Según uno de los vicepresidentes de la entidad, Daniel Funes de Rioja, "nosotros no hemos conversado institucionalmente sobre esta cuestión. Es una iniciativa del Gobierno que aparentemente ha dialogado con la CGT".

A su criterio, el bono para los privados, que sería de 5 mil pesos -el mismo monto que percibieron los trabajadores estatales- "es peligroso, porque compromete a empresas y empleo. Esto hay que meditarlo muy fuertemente para evitar medidas contraproducentes".

MIRÁ TAMBIÉN Anunciaron el nuevo listado de Precios Cuidados con 553 productos

En declaraciones radiales, Funes de Rioja comentó que "cuando el pequeño empresario no puede pagar elementos de consumo necesarios, no tiene más alternativa" que cerrar o despedir personal. También, recordó que "no hay acceso al crédito y las tasas son inabordables".

Por su parte, José Urtubey, vocal del Consejo Directivo de la UIA, consideró que "hay muchos empresarios que no van a poder pagar el bono de $5.000".

"Acá hay que entender que el 80 por ciento de la producción es pyme y la mayoría no va a poder hacerlo, además no corresponde el anuncio", indicó el dirigente, en declaraciones radiales.

MIRÁ TAMBIÉN Empresarios sanjuaninos dicen que no pueden pagar el Plus de $5.000

Urtubey resaltó que, por este tema, los industriales "vamos a pedir una reunión con el ministro (de Producción y Trabajo, Dante Sica) porque creemos que son importantes los diálogos".

Sica confirmó en las últimas horas que el Gobierno evalúa autorizar un bono para los trabajadores del sector privado, que rondaría los 5 mil pesos, sería obligatorio y se anunciaría oficialmente durante la semana próxima.

Este plus salarial, que se otorgaría vía decreto presidencial, tiene por objeto paliar parcialmente los efectos de la fuerte devaluación producida tras las PASO de agosto último.