La unida básica Los Muchachos Peronistas homenajeó a Néstor Kirchner en Río Gallegos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La unidad básica Los Muchachos Peronistas realizó hoy en Río Gallegos un acto homenaje a nueve años del fallecimiento de Néstor Kirchner, con una marcha de la militancia hasta el monumento al ex presidente, que se erige en el barrio Del Carmen de la capital santacruceña.



El empresario y ex chofer de Kirchner Rudy Ulloa depositó una ofrenda floral al pie del monumento.



Por la UB en la que Kirchner inició su proyecto político a comienzos de los 80, el ex concejal Pablo Noguera celebró que "hoy muchos se han dado cuenta que ha sido el mejor proyecto político que ha tenido la Argentina en los últimos años".



Noguera dijo estar "regocijado como peronista, como lupinero, como nos quieran llamar, porque seguramente en unas horas más nos van a decir que la conducción de la Argentina estará en manos de Alberto Fernández y de Cristina".



"La responsabilidad es inmensa, seguramente todos y cada uno de nosotros iniciaremos un camino distinto de responsabilidad, forjando esta nueva Argentina que queremos", dijo.



En un documento, la UB Los Muchachos Peronistas expresó que "nunca más tienen que haber gobiernos neoliberales" y exigió "la liberación inmediata de nuestros presos políticos".