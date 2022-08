"Ya la he subido a insta, pero esta foto me hace muy feliz, MIREN LAS CARITAS DE LOS CHICOS, los amo exageradamente mucho. Ahí te das cuenta de que son personas supergenuinas y sensibles, no ha habido un solo momento en el que no nos hayamos apoyado y alentado entre todos", afirmó Emilia Soler en sus redes sociales. La sanjuanina, que se encuentra participando en el certamen televisivo de La Voz, "destapó" sin querer las internas que tiene el Team Lali.

Ya la he subido a insta pero esta foto me hace muy feliz, MIREN LAS CARITAS DE LOS CHICOS, los amo exageradamente mucho pic.twitter.com/N9pUp2fFH1 — Emi Soler (@EmiSolerS) August 24, 2022

Además, publicó una captura de un chat de su WhatsApp donde reveló que una de las participantes del certamen la esperaba para cenar fideos con tuco y mousse de maracuyá. Un gesto que tocó lo más profundo de su corazón. "Juro que en pantalla es incluso menos de lo que somos abajo del escenario, todo el santo día a los abrazos y boludeando todos juntos, nos amamos mucho", agregó cuando una seguidora elogió el compañerismo que se había visto durante la emisión del programa.

En mi caso seria "cuando llegas tarde a la noche y te dicen que te hicieron fideos con tuco" que BY THE WAY fue un escenario real, evidencia: pic.twitter.com/58TUVmTF4y — Emi Soler (@EmiSolerS) August 24, 2022

Según su testimonio, las jóvenes promesas que fueron apadrinadas por Lali comparten una gran hermandad desde que quedaron seleccionados en el certamen. Incluso esa unión pudo traspasar la pantalla de la TV este último lunes cuando el Team Lali se enfrentó en los playoffs. Una vez que todos interpretaron sus canciones, fue la ídola pop la encargada de elegir a 4 de ellos para pasar a la instancia de los shows en vivo.

La primera en ser seleccionada fue Luzía Cavallini, quien interpretó “It's A Man's Man's World”. Tomás Sagués fue el segundo elegido por Lali después de la brillante interpretación de Crimen, un éxito musical creado por Gustavo Cerati. Luego, otra de las presentaciones que más resaltó fue la de Ángela Navarro, con su interpretación de “Me quedo contigo” al estilo Rosalía. Esto le valió el pase a la siguiente ronda y finalmente la sanjuanina fue la última elegida de la noche.

"No puedo expresar la ALEGRÍA que me genera toda esta situación. Lo único que puedo hacer es reiterar el gracias más enorme que tenga a todos los que hicieron esto posible. GRACIAS Lali por permitirme avanzar una etapa más, estar dentro de tu team. Está siendo la mejor experiencia de toda mi vida hasta la fecha. Te lo digo seguido, pero te amo y admiro exageradamente mucho. GRACIAS a mi provincia San Juan, que me apoya como nadie. Su afecto y mensajes de aliento me atraviesan SIEMPRE", expresó Emilia en su cuenta de Instagram.