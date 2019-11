Lacalle Pou no ocultó su confianza y anunció que de ganar, mañana pedirá reunión a Vázquez

El candidato y favorito a ganar la Presidencia de Uruguay por el Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, se mostró hoy confiado tras votar poco después del mediodía, agradeció el apoyo de su coalición de cinco partidos y aseguró que, de obtener la victoria esta noche, se reunirá “mañana mismo” con el actual mandatario, Tabaré Vázquez.



“En caso de ganar esta noche me comunicaré con el presidente Tabaré Váquez y le pediré una reunión para mañana mismo”, pero destacó que es "muy cauteloso" y que todavía "no está todo el pescado vendido" porque "los resultados no se conocen".



"La emoción le pasó por arriba a la razón", respondió Lacalle Pou, de 46 años, al ser consultado sobre cómo vivió las últimas horas y reconoció que “no pudo dormir en toda la noche por ansiedad”.



Lacalle Pou anunció que, de confirmarse su victoria esta noche, se dará a conocer el gabinete ministerial en unos 15 días.



El opositor nacionalista votó en la ciudad de Canelones, 50 kilómetros al noreste de Montevideo, tras un recorrido en auto desde su casa en el barrio privado La Tahona y en su trayecto bajó constantemente de su auto a sacarse fotos y saludar a sus simpatizantes.



El hijo del ex presidente Luis Alberto Lacalle Herrera (1990-1995) llegó acompañado por una caravana de militantes enarbolando las banderas blaquicelestes del Partido Nacional, también conocido como Partido Blanco.



En un breve contacto con las decenas de periodistas presentes, Lacalle Pou afirmó que soñó "muchas veces con ser presidente”, reconoció que no pudo “dormir mucho” anoche y que se encontraba “ansioso” por conocer el resultado.



Mientras que, sobre el video de su aliado Manini Ríos, dijo que no iba a hacer valoraciones sobre el contenido y la forma en que se expresó el senador electo por el ultraderechista Cabildo Abierto.



“No puedo opinar sobre cada cosa que alguien escriba, pero obviamente que no comparto absolutamente nada”, expresó ante un hecho que no para de generar controversias y denuncias por la violación de la veda.



A diferencia del frenteamplista Daniel Martínez, el candidato opositor no debió hacer fila porque su mesa estaba vacía, por lo que aprovechó para sacarse selfies y saludar a sus simpatizantes, que lo vitorearon al grito de “presidente, presidente”.



Luego de votar, Lacalle Pou cumplió con su cábala ante cada elección e invitó a los periodistas presentes y un grupo de familiares y partidarios a comer un asado en su casa.