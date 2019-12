Lacalle Pou presentó su gabinete con participación de cuatro partidos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

A dos meses de asumir el gobierno, el presidente electo de Uruguay, Luis Lacalle Pou, presentó hoy su gabinete, un equipo de 13 hombres y dos mujeres que representan a cuatro de los cinco partidos políticos que integraron la coalición que lo apoyó en el balotaje.



"Hay que tejer lazos de confianza y solidaridad para poder pasar del sueño conjunto a la acción”, afirmó el mandatario electo al presentar su gabinete a la prensa en un hotel céntrico de Montevideo y prometió: "No va a ser un gobierno de excusas. Siempre fuimos críticos de aquellos que no asumen sus responsabilidades."



Lacalle Pou destacó que su gabinete será un "gabinete de acción" y adelantó que “no vale la sorpresa para apartarse de los compromisos electorales”, según el diario local El Observador.



El equipo está compuesto por siete miembros del Partido Nacional (PN, blanco), la fuerza que dirige el mandatario electo, tres del Partido Colorado, dos de Cabildo Abierto -la fuerza que creó este año el ex jefe del Ejército Guido Manini Ríos luego que el presidente Tabaré Vázquez lo echara por una causa de derechos humanos- y uno del Partido Intransigente.



El PN controlará las carteras de Economía, Interior, Educación, Desarrollo Social, Defensa, Transporte e Industria. La Cancillería, sin embargo, quedará en manos del ex candidato presidencial colorado, Ernesto Talvi.



Tras la presentación, Talvi habló con la prensa y adelantó que tomarán "las cosas con mucha calma" a la hora de analizar si mantienen el pedido del gobierno de Vázquez de activar la cláusula democrática del Mercosur a Bolivia por la denuncia de golpe de estado del ex presidente Evo Morales, hoy refugiado en la Argentina.



Talvi reconoció que hubo un "quiebre institucional", pero también destacó que esto sucedió tras una serie de irregularidades, entre las que destacó "una elección fraudulenta", una denuncia contra Morales que comparte con el gobierno de facto y la Organización de los Estados Americanos (OEA), entre otros.



Cabildo Abierto, en tanto, obtuvo las carteras de Salud y Vivienda.



En el primer caso, fue elegido Daniel Salinas, un profesional de la salud que está en contra de la legalización del aborto y del uso recreativo de la marihuana, dos medidas aprobadas por las gestiones anteriores del Frente Amplio.



En el segundo, la cartera la dirigirá la senadora electa y esposa de Manini Ríos, Irene Moreira.



Moreira es una ex dirigente blanca con poca trayectoria política conocida, que ya había apoyado la candidatura presidencial de Lacalle Pou en 2014.



El Partido Intransigente, en tanto, se quedó con una sola cartera, pero clave: el Ministerio de Trabajo.



El hombre elegido fue Pablo Mieres, el líder del partido, ex senador y ex aliado del dirigente frenteamplista Rafael Michelini.



Otras figuras claves del futuro gabinete son el líder blanco Jorge Larrañaga como ministro del Interior y su correligionaria Azucena Arbeleche como ministra de Economía.