Lagomarsino confirmó que trabaja como perito informático de la Justicia

Diego Lagomarsino, asesor infomático confirmó que sigue siendo parte en el Poder Judicial como perito en asuntos tecnológicos, lo que generó controversias porque el hombre se encuentra investigado por la propia Justicia. Está procesado como "partícipe necesario" de la muerte del fiscal Alberto Nisman que ocurrió en enero del año 2015.

Julián Ercolini, juez federal en el año 2017 lo procesó por haberle prestado al exfiscal de la UFI AMIA el arma de la que salió la bala que lo mató. El hombre confirmó que "tiene acceso a expedientes" por su trabajo dentro del Poder Judicial, esta declaración la hizo en el canal Todo Noticias.

"Hace dos años que soy perito informático. Me inscribí de la manera en la que lo establece el procedimiento. Las causas son civiles, comerciales y laborales. No veo impedimento para hacerlo. La Corte no me lo impide", se defendió.