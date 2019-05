Largas filas: una situación que no cambia y sigue provocando enojo

Esperar a ser atendido genera una situación de impaciencia. Esta premisa se agudiza aún más, si la persona tiene que hacer largas filas a la intemperie. Con la llegada del frío esta situación se complejiza. Madres con nenes pequeños o incluso bebés en sus brazos aguardan en la puerta de bancos, cajeros o reparticiones nacionales o provinciales esperando su turno.

“No puede ser que las mamás estén con sus hijos tanto tiempo afuera. Tendrían que agilizar el ingreso así no pasan frío”, dijo a DIARIO HUARPE Noemí Páez mientras aguardaba ser atendida.

Esta problemática viene desde hace años, al parecer se transformó en una “costumbre” difícil de erradicar. Están aquellos que pasan la noche esperando a las primeras horas de la mañana para ser uno de los primeros en ingresar a realizar su trámite. Ahí llevan reposeras, el equipo matero y mantas para sopesar las bajas temperaturas de la madrugada.

“Yo vengo de Los Berros, estoy esperando para entregar la libreta. Me dijeron que tenía que hacerlo por Internet pero no se puede. Pedí turno y no hay”, sostuvo Daniela Acosta en la puerta de Anses de calle Tucumán y Libertador. Con ella estaba su hija una pequeña de 2 años.